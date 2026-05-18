Песков раскрыл, что Путин обсудит во время визита в Китай

В ходе предстоящего визита президента России Владимира Путина в Китай стороны детально обсудят абсолютно все вопросы, которые находятся в экономической повестке двух государств, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В Кремле также заявили о серьезных ожиданиях от встречи.
Все вопросы, которые находятся на экономической повестке дня наших государственных отношений, естественно, будут затрагиваться, как это происходит каждый раз, когда наши лидеры общаются друг с другом, — подтвердил Песков.
Ранее стало известно, что Путин 19–20 мая посетит Китай. В ходе предстоящих переговоров российский лидер обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином ключевые вопросы двусторонних отношений.
До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Китай рад приезду Путина, в отличие от недавнего визита американского лидера Дональда Трампа. Аналитик отметил, что его отъезд вызвал в Пекине только чувство удовлетворения.
Перед этим в МИД КНР сообщили, что Россия и Китай рассматривают юбилейные даты в отношениях двух стран как основу для дальнейшего развития партнерства. Речь идет о 30-летии установления стратегического партнерства, 25-летии подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, а также о старте перекрестных Годов образования.