Кремль анонсировал визит Путина в Китай

Путин посетит Китай с официальным визитом 19–20 мая

Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин 19–20 мая посетит с официальным визитом Китайскую Народную Республику, сообщили в пресс-службе Кремля. В ходе предстоящих переговоров российский лидер обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином ключевые вопросы двусторонних отношений.

Главы государств также проведут детальный обмен мнениями по основным международным и региональным проблемам. По итогам этих встреч на высшем уровне планируется подписание совместного заявления лидеров и целого ряда других двусторонних документов.

Программой визита также предусмотрена встреча с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, в ходе которой состоится обсуждение перспектив торгово-экономического сотрудничества, — добавили в пресс-службе.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин во время визита президента США Дональда Трампа в Пекин показал секретный сад. Американский лидер поинтересовался, приглашали в этот сад других глав государств или он первый. Си Цзиньпин ответил, что это происходит крайне редко, но в нем уже бывал Путин.

