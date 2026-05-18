18 мая 2026 в 13:10

В Госдуме назвали истинную цель атаки ВСУ на Московской регион

Депутат Толмачев: атакой на Москву ВСУ хотели скрыть сообщения о новом оружии РФ

Фото: Социальные сети
Атака Вооруженных сил Украины на Московский регион была направлена на сокрытие информации о новом российском вооружении, предположил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, таким образом президент европейского государства Владимир Зеленский пытается «сохранить лицо» перед западными заказчиками на фоне успешной работы российских снарядов по целям в Киеве.

Атака ВСУ на Московский регион полностью соответствует логике действия террористических режимов — это провокация и попытка медийного влияния. Зеленский стремится сохранить лицо перед западными заказчиками после пропущенных российских снарядов, попавших в заданные цели в Киеве. Кроме того, еще одна его задача — перекрыть новости о росте производства реактивных дронов, новой тактике и применении уникальных видов вооружения. Эти сообщения пугают и Киев, и Запад. Поэтому неонацисты и террористы поднимают медийную волну. Но у нас есть опыт борьбы с террористическими организациями и режимами. Победа снова будет за нами, — высказался Толмачев.

Ранее президент России Владимир Путин назвал испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» большим событием и безусловным успехом в укреплении обороноспособности страны. Российский лидер подчеркнул, что суммарная мощность доставляемого ракетой боезаряда более чем в четыре раза превышает показатели любого существующего западного аналога.

Дмитрий Бугров
Софья Якимова
