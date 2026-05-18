18 мая 2026 в 13:42

Стало известно, каких скидок при покупке квартиры летом ждут россияне

Аналитики: 58% россиян летом потребуют скидку на жилье от 10%

Россияне массово нацелились на летнюю распродажу недвижимости. 58% респондентов рассчитывают на дисконт не менее 10% при покупке квартиры или курортного жилья начиная с майских праздников, следует из данных опроса компании «Эволюция», предоставленных NEWS.ru. При этом 42% покупателей готовы к скидке до 5%, а 6% самых смелых рассчитывают на снижение цены до 25%.

58% опрошенных ориентируются на скидку в среднем в 10% и выше, что подтверждает запрос на существенную финансовую выгоду в летний период. При этом 42% покупателей рассчитывают на скидку до 5% от стоимости жилья, еще 30% надеются сэкономить до 10%, 22% ожидают дисконт до 15% и 6% рассчитывают на снижение цены до 25%, — сообщили аналитики.

Кроме того, 21% участников опроса ждут летнего периода ради снижения цен из-за падения спроса, а 22% — ради большого выбора объектов. Еще 9% респондентов видят в отсрочке сделки до мая инвестиционные выгоды.

Также аналитики отметили, что 49% покупателей не хотят ждать и предпочитают принимать решение о покупке без привязки к сезонному фактору. Что касается курортной недвижимости, то, как уточнили исследователи, 36% опрошенных рады возможности оценить загрузку объектов в сезон, а 11% уже готовы тестировать проекты на Азовском море в начале мая, поскольку оно самое теплое и в нем можно купаться.

Ранее сообщалось, что на фоне введения безвизового режима и открытия местного рынка для иностранцев россияне активно покупают недвижимость в Саудовской Аравии. Цены на объекты начинаются от 20 млн рублей. Приобрести можно варианты, расположенные в специальных районах для иностранных граждан.

Наталья Петрова
