Россияне решили скупить элитную недвижимость «в пустыне»

На фоне введения безвизового режима и открытия местного рынка для иностранцев россияне активно покупают недвижимость в Саудовской Аравии, сообщает Telegram-канал SHOT. Цены на объекты начинаются от 20 млн рублей. Приобрести можно варианты, расположенные в специальных районах для иностранных граждан.

Проживание рядом с местным населением не разрешено. Отдельные такие районы уже есть в Эр-Рияде, Джидде, строящемся футуристическом городе Неом, а также в популярном мегапроекте «Линия». Там планируют возвести два зеркальных небоскреба общей протяженностью 170 километров и высотой 500 метров.

Наибольший интерес россияне проявляют к жилью именно в проекте «Линия». Пока он находится на стадии строительства, недвижимость там можно купить за 35–50 млн рублей. Еще один объект, привлекающий внимание российских бизнесменов, — Башня Трампа в Джидде. Ее планируют сдать в 2029 году. Двухкомнатная квартира в этом здании обойдется в 53 млн рублей.

Соглашение, вступившее в силу 11 мая, разрешает россиянам въезжать в Саудовскую Аравию для туристических целей без необходимости оформления визы. Граждане России могут находиться на территории королевства без визы непрерывно либо суммарно не более 90 дней в течение одного календарного года. Однако им запрещено заниматься трудовой деятельностью, получать образование или постоянно проживать в стране.