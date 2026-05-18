Молодые хулиганы выстрелили в остановку в Иркутске

В Иркутске компания молодых людей повредила остановочный павильон — один из них выстрелил в сторону конструкции, пишет Angarsky. После того как стекло остановки разбилось, злоумышленники сразу скрылись.

Инцидент произошел на улице Култукской. У правоохранителей появились соответствующие видеозаписи с городских камер. Полицейские уже получили снимки предполагаемых хулиганов. Сейчас они устанавливают личности молодых людей и их местонахождение. Виновников призвали добровольно прийти в участок и дать объяснения.

Ранее во Всеволожском районе Ленинградской области сотрудники полиции задержали мужчину по подозрению в хулиганстве с использованием травматического оружия. По данным расследования, он выстрелил из пистолета у одного из домов в поселке Романовка.