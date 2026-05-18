Врач объяснил, как отличаются симптомы СДВГ у детей и взрослых Невролог Чутко: взрослые с СДВГ имеют повышенную тревожность, в отличие от детей

У взрослых с синдромом дефицита внимания и гиперактивности наблюдается повышенная тревожность, в отличие от детей с этим расстройством, рассказал в беседе с KP.RU профессор врач-невролог Леонид Чутко. По его словам, и для первых, и для вторых характерна импульсивность. Однако у взрослых она часто проявляется в шопоголизме, а у несовершеннолетних — в физическом вмешательстве.

Сильнее всего симптомы проявляются в молодости, активном трудоспособном возрасте. Это может серьезно мешать и в карьере, и в повседневной жизни. Далее, в среднем возрасте (после 50 лет) и особенно у пожилых людей, после 60-65 лет, проявления синдрома смягчаются, — отметил Чутко.

Он добавил, что взрослым с СДВГ свойственна невнимательность и забывчивость — это часто мешает им в работе. У этой категории людей нередко встречаются депрессии и проблемы в семье.

Ранее профессор кафедры безопасности жизнедеятельности ПНИПУ Нина Вишневская заявила, что дисбактериоз может спровоцировать развитие психических расстройств. В частности, нарушения микробиома могут ухудшить состояние людей с расстройствами аутистического спектра, СДВГ и паническими атаками.