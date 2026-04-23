Назван неожиданный фактор развития психических расстройств

Дисбактериоз может спровоцировать развитие психических расстройств, предупредила в беседе с perm.aif.ru доктор медицинских наук и профессор кафедры безопасности жизнедеятельности ПНИПУ Нина Вишневская. В частности, нарушения микробиома могут ухудшить состояние людей с расстройствами аутистического спектра, СДВГ и паническими атаками.

Чтобы поддержать здоровье микрофлоры, лучше добавлять в рацион больше овощей, фруктов, зелени, цельнозерновых круп, постного мяса, рыбы и молочных продуктов, посоветовала Вишневская. Она также порекомендовала есть небольшими порциями примерно пять раз в день.

Во избежание дисбактериоза важно исключить алкоголь и курение, регулярно заниматься физической активностью, высыпаться и прибегать к практикам релаксации. Полезно будет употреблять ферментированные продукты, например квашеную капусту, кефир, йогурт с живыми лактобактериями.

Ранее детский психолог Дарья Дугенцова заявила, что врачи начали чаще диагностировать ментальные заболевания у детей и подростков. Она отметила: это вовсе не значит, что увеличилось число людей с подобными расстройствами.