Психолог ответила, почему выросло число детей с ментальными заболеваниями

Врачи начали чаще диагностировать ментальные заболевания у детей и подростков, рассказала «Татар-информ» детский психолог Дарья Дугенцова. Она отметила: это не значит, что люди начали чаще сталкиваться с подобными расстройствами.

Наука и медицина не стоят на месте, растет выявляемость. Например, сегодня много говорят об СДВГ. Дело не в том, что дети повально столкнулись с этим синдромом, а в том, что мы научились правильно его диагностировать. То же самое можно сказать о тревожном, депрессивном и биполярном расстройстве, — рассказала Дугенцова.

Психолог подчеркнула, что за 10 лет число подростков с психическими расстройствами в России выросло на 53%. По ее словам, наиболее часто на развитие таких заболеваний влияют окружение и атмосфера в семье.

Ранее психолог Ирина Таранова рассказала, что рост тревожных расстройств у детей отчасти связан с прошедшей пандемией коронавируса. По ее словам, сейчас взрослые стали уделять больше внимания психологическому здоровью несовершеннолетних и это тоже влияет на статистику.