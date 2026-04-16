Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
16 апреля 2026 в 15:38

Психолог ответила, почему выросло число детей с ментальными заболеваниями

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Врачи начали чаще диагностировать ментальные заболевания у детей и подростков, рассказала «Татар-информ» детский психолог Дарья Дугенцова. Она отметила: это не значит, что люди начали чаще сталкиваться с подобными расстройствами.

Наука и медицина не стоят на месте, растет выявляемость. Например, сегодня много говорят об СДВГ. Дело не в том, что дети повально столкнулись с этим синдромом, а в том, что мы научились правильно его диагностировать. То же самое можно сказать о тревожном, депрессивном и биполярном расстройстве, — рассказала Дугенцова.

Психолог подчеркнула, что за 10 лет число подростков с психическими расстройствами в России выросло на 53%. По ее словам, наиболее часто на развитие таких заболеваний влияют окружение и атмосфера в семье.

Ранее психолог Ирина Таранова рассказала, что рост тревожных расстройств у детей отчасти связан с прошедшей пандемией коронавируса. По ее словам, сейчас взрослые стали уделять больше внимания психологическому здоровью несовершеннолетних и это тоже влияет на статистику.

Общество
психологи
диагностика
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Оставили без яиц: как экс-сенатор Арашуков «воюет» с «Черным дельфином»
Минздрав раскрыл состояние троих полицейских после стрельбы в Оренбуржье
Захарова объяснила, во что Зеленский превращает Украину
Садовод рассказал, где покупать качественные саженцы
Захарова назвала главного спонсора кризиса на Украине
Посольство РФ прокомментировало награждение Зеленского особой премией
Стала известна судьба заложников в захваченном банке в Неаполе
Гладков поручил исполнять свои обязанности заместителю
При изучении иска к экс-замглавы Минтранса обнаружены секретные документы
Военэксперт озвучил важный нюанс планирования операции США на Кубе
Hyundai зарегистрирует новый товарный знак в России
Массовая авария с участием грузовика произошла в Мурманске
Оверчук: Россия намерена учредить совместный с Азербайджаном университет
Обогнали всю Европу. Россия — четвертая в мире по ВВП: что это значит
Министр войны объявил о планах США обрушить «экономическую ярость» на Иран
«Лучший форвард своего времени»: клуб-претендент на РПЛ о подписании Дзюбы
Находящийся в розыске преступник застрелил полицейского и скрылся
«Мерзкие предложения»: Никоненко объяснил, почему почти не снимался в 90-е
Сталкер из «Дайвинчика»: одноногий сумасшедший год отравляет жизнь девушке
Продюсер Пригожин рассказал, кого следует отправлять на «Интервидение»
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.