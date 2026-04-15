Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 16:04

Психолог раскрыла, с чем связан рост тревожных расстройств у детей

Психолог Таранова: рост тревожных расстройств у детей отчасти связан с пандемией

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Рост тревожных расстройств у детей отчасти связан с прошедшей пандемией коронавируса, заявила НСН психолог Ирина Таранова. Она отметила, что сейчас взрослые стали уделять больше внимания психологическому здоровью несовершеннолетних, и это тоже влияет на статистику.

Сейчас в целом время стрессовое. Прежде всего на современных подростках сказалась пандемия — это изоляция, меньше социального взаимодействия. В то время, когда дети могли бы развиваться в привычном темпе, они выпадали из жизни. Это очень сильно сказалось на их речи. Для маленьких детей очень важно видеть артикуляцию другого человека, отметила Таранова.

Она подчеркнула, что другим стрессовым фактором стали политические события в России. По ее словам, закрытие границ для россиян и волна ограничений не дают детям базовое ощущение безопасности. Эксперт добавила, что ситуацию также усугубляет эмоциональное напряжение в ходе подготовки к ЕГЭ и другим экзаменам.

Ранее психолог Екатерина Быкова заявила, что агрессия у подростков является следствием непроработанного страха и тревоги. Она подчеркнула, что механизм формирования злости запускается еще в дошкольном возрасте.

Общество
дети
психологи
школьники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.