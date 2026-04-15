Психолог раскрыла, с чем связан рост тревожных расстройств у детей

Рост тревожных расстройств у детей отчасти связан с прошедшей пандемией коронавируса, заявила НСН психолог Ирина Таранова. Она отметила, что сейчас взрослые стали уделять больше внимания психологическому здоровью несовершеннолетних, и это тоже влияет на статистику.

Сейчас в целом время стрессовое. Прежде всего на современных подростках сказалась пандемия — это изоляция, меньше социального взаимодействия. В то время, когда дети могли бы развиваться в привычном темпе, они выпадали из жизни. Это очень сильно сказалось на их речи. Для маленьких детей очень важно видеть артикуляцию другого человека, — отметила Таранова.

Она подчеркнула, что другим стрессовым фактором стали политические события в России. По ее словам, закрытие границ для россиян и волна ограничений не дают детям базовое ощущение безопасности. Эксперт добавила, что ситуацию также усугубляет эмоциональное напряжение в ходе подготовки к ЕГЭ и другим экзаменам.

Ранее психолог Екатерина Быкова заявила, что агрессия у подростков является следствием непроработанного страха и тревоги. Она подчеркнула, что механизм формирования злости запускается еще в дошкольном возрасте.