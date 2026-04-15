Психолог назвала причины жестокости подростков

Агрессия у подростков является следствием непроработанного страха и тревоги, рассказала «ФедералПресс» психолог-психоаналитик регионального центра Екатерина Быкова. Она подчеркнула, что механизм формирования злости запускается еще в дошкольном возрасте.

Агрессия — это попытка справиться с непереносимой тревогой внутри и взять ситуацию под контроль таким разрушительным способом. Как правило, в таких семьях родитель либо слишком слабый (например, холодный, отстраненный либо опекающий, то есть все позволяющий и совсем не выстраивающий никаких границ), либо, наоборот, очень жесткий, против которого хочется взбунтоваться. То есть жестокость подростков — это все-таки не ради зла, а такая защита от страха быть униженным людьми, которые должны давать опору, то есть они их же и боятся, — рассказала Быкова.

Психолог отметила, что родители играют ключевую роль в обучении управлению эмоциями. По ее словам, реальное решение проблемы лежит в выстраивании здоровых отношений в семье.

Ранее нарколог Василий Шуров связал рост психических расстройств у российских подростков с развитием интернета. Он отметил, что улучшение самодиагностики и повышение информированности о ментальном здоровье привели к более частым обращениям к специалистам.