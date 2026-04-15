Врач назвал причину роста психических расстройств у подростков в России

Нарколог Василий Шуров связал рост психических расстройств у российских подростков с развитием интернета. В беседе с NEWS.ru он отметил, что улучшение самодиагностики и повышение информированности о ментальном здоровье привели к более частым обращениям к специалистам. По его мнению, в России действительно наблюдается дефицит детских психиатров и психотерапевтов.

Очевидно, что в связи с развитием интернета улучшилась самодиагностика [ментальных проблем]. Люди стали более информированы, чаще обращаются к специалистам. Я могу связать рост психических расстройств только с этим. Также могу отметить, что в России действительно не хватает детских психиатров и психотерапевтов. Но большой части подросткам нужны просто психологи, которые занимаются пубертатным кризисом, проблемами взросления, — сказал Шуров.

Ранее сообщалось, что заболеваемость психическими расстройствами среди подростков 15–17 лет выросла на 53% с 2015 года. В 2024 году таких пациентов было 28,3 тыс. Тенденцию подтвердили в восьми региональных Минздравах. В Чувашии в 2025 году расстройства психики и поведения впервые диагностировали у 1,2 тыс. несовершеннолетних — на треть больше, чем годом ранее.