Зафиксирован психиатрический «взрыв» среди подростков в России

Заболеваемость психическими расстройствами среди подростков 15–17 лет выросла на 53% за 10 лет, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Если в 2015 году их было 18,5 тыс., то в 2024-м — 28,3 тыс. Тенденцию подтвердили в восьми региональных Минздравах.

В Чувашии в 2025 году расстройства психики и поведения впервые диагностировали у 1,2 тыс. несовершеннолетних — на треть больше, чем годом ранее (864). Рост также подтвердили в Пермском крае, Курганской области, Республике Марий Эл, на Камчатке и в ряде других регионов.

В нескольких Минздравах пояснили, что рост выявляемости может быть связан с улучшением диагностики, скрининговыми программами и повышенным вниманием общества к состоянию подростков.

Ранее психиатр Антон Рудковский посоветовал не давить на детей в переходном возрасте, если их поведение меняется. По его словам, строгие меры контроля могут только ухудшить отношения с подростком. Он подчеркнул, что важно действовать осторожно и спокойно поговорить с подростком, избегая угроз и ультиматумов.