Средняя пенсия в РФ увеличилась до 25,3 тыс. рублей

08 мая 2026 в 02:18

Росстат: пенсии в России выросли до 25,3 тыс. рублей за 10 лет

Средний размер пенсионного обеспечения в России за последние десять лет вырос почти в два раза, передает ТАСС со ссылкой на статистику Росстата. Так, в марте 2016 года средний размер пенсии составлял около 12,4 тыс. рублей.

Согласно предоставленным данным, в марте текущего года показатель по размеру пенсии достиг примерно 25,3 тыс. рублей. За десятилетие выплаты увеличились почти на 13 тыс. рублей, что соответствует росту примерно в два раза.

Ранее стало известно, что блогеры могут получать пенсию от 13,8 до 43,7 тыс. рублей в месяц в том случае, если будут ежегодно совершать страховые взносы, сообщил профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов. По его словам, размер выплат напрямую зависит от суммы отчислений и продолжительности стажа. Однако максимальная сумма в этом году составляет 572 204 рубля, добавил он.

До этого самый высокий средний размер пенсии среди федеральных округов страны зафиксирован в Дальневосточном федеральном округе. Он составляет 28,2 тыс. рублей.

Общество
Россия
пенсия
Росстат
