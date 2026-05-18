Турецкая поп-звезда Мустафа Сандал выступит в Москве

В столичном КЦ «Москва» 23 мая пройдет концерт турецкой звезды Мустафы Сандала. Артист выступит в сопровождении оркестра. Сандал — не просто исполнитель, но и автор песен, а также продюсер, который стоял у истоков современной поп-сцены страны. Он также снимается в кино и занимается предпринимательством.

Мустафа Сандал — это артист, который умеет объединять разные культуры через музыку. Его выступления — это всегда энергия, харизма и живой контакт с залом. Мы уверены, что московский концерт станет одним из самых ярких музыкальных событий этой весны, — рассказал организатор мероприятия Саид Гасанов.

Карьера Сандала началась с подготовки композиций для ведущих артистов. Затем он стремительно стал сольной звездой, обретя мировую известность благодаря хитам Araba («Машина»), Aya benzer («Подобно луне»), Jest oldu («Просто получилось») и All my life («Вся моя жизнь»).

Певец за годы своей карьеры стал одним из символов турецкой музыки. Его статус подтвердил и тот факт, что известный российский певец Филипп Киркоров записал кавер «От любви поворот» на песню Сандала Araba. По некоторым данным, поп-король отечественной эстрады принял участие в съемках клипа турецкого артиста Çekilin.

