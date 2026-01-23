Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 17:59

Турецкий певец Semicenk впервые выступит в Москве

Турецкий певец и музыкант Semicenk Турецкий певец и музыкант Semicenk Фото: Иллюстрация NEWS.ru
Турецкий певец и музыкант Semicenk (настоящее имя — Дженк Баш) впервые выступит в Москве 1 февраля 2026 года. Сольный концерт пройдет на сцене концертного зала «Москва». Semicenk считается голосом нового романтического поколения исполнителей турецкой эстрады.

В 2019 году Дженк Баш стал участником проекта «Голос. Турция». Тогда исполнителю было чуть больше 20 лет. Он вошел в состав команды турецко-бельгийской исполнительницы Хадисе Аджыкгез. С момента выхода проекта популярность исполнителя многократно выросла. В 2023 году Semicenk был назван лучшим дебютантом года в рамках турецкой музыкальной и кинематографической премии «Золотая бабочка», а его композиция Pişman değilim («Мне не жаль») была признана лучшей. В 2024 году в рамках премии Дженк Баш был признан лучшим исполнителем среди мужчин.

Большая часть песен Semicenk рассказывает о чувствах, которые знакомы многим людям. Его треки занимают верхние строчки стриминговых чартов, а общее количество прослушиваний исчисляется сотнями миллионов. Например, клип на композицию Düşer Aklıma («В мыслях моих») набрал 233 млн просмотров, а видео к песне Herkes Gibisin («Ты как все») — 189 млн. В московскую программу концерта вошли как новые хиты, так и уже давно полюбившиеся многим композиции.

Ранее стало известно, что в Москве на сцене «Live Арены» 25 января состоится концерт «Высоцкий. Высота», посвященный Владимиру Высоцкому. В ходе него для зрителей выступят цифровые аватары известных артистов, а также симфонический оркестр. Премьера шоу прошла осенью 2025 года. Над созданием проекта работали свыше двух лет.

