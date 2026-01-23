Турецкий певец Semicenk впервые выступит в Москве

6+

Турецкий певец и музыкант Semicenk (настоящее имя — Дженк Баш) впервые выступит в Москве 1 февраля 2026 года. Сольный концерт пройдет на сцене концертного зала «Москва». Semicenk считается голосом нового романтического поколения исполнителей турецкой эстрады.

В 2019 году Дженк Баш стал участником проекта «Голос. Турция». Тогда исполнителю было чуть больше 20 лет. Он вошел в состав команды турецко-бельгийской исполнительницы Хадисе Аджыкгез. С момента выхода проекта популярность исполнителя многократно выросла. В 2023 году Semicenk был назван лучшим дебютантом года в рамках турецкой музыкальной и кинематографической премии «Золотая бабочка», а его композиция Pişman değilim («Мне не жаль») была признана лучшей. В 2024 году в рамках премии Дженк Баш был признан лучшим исполнителем среди мужчин.

Большая часть песен Semicenk рассказывает о чувствах, которые знакомы многим людям. Его треки занимают верхние строчки стриминговых чартов, а общее количество прослушиваний исчисляется сотнями миллионов. Например, клип на композицию Düşer Aklıma («В мыслях моих») набрал 233 млн просмотров, а видео к песне Herkes Gibisin («Ты как все») — 189 млн. В московскую программу концерта вошли как новые хиты, так и уже давно полюбившиеся многим композиции.

