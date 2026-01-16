Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 14:36

Концерт «Высоцкий. Высота» состоится на сцене Live Арены в Москве

Владимир Высоцкий Владимир Высоцкий Фото: Галина Кмит/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

В Москве на сцене Live Арены 25 января состоится концерт «Высоцкий. Высота», посвященный Владимиру Высоцкому. В ходе него для зрителей выступят цифровые аватары известных артистов, а также симфонический оркестр. Премьера шоу прошла осенью 2025 года. Над созданием проекта работали свыше двух лет.

О Высоцком знают в каждой семье и для нас было важно передать его наследие молодым поколениям в понятной форме. И формат, объединивший живое шоу, симфонический оркестр и цифровой мир — стал лучшим решением. Мы максимально бережно отнеслись к наследию Владимира Семеновича, и с каждым показом совершенствуем цифровых аватаров, — отметил продюсер шоу Александр Мамонов.

В основе цифрового аватара Высоцкого лежит технология motion capture (захват движения). Именно она обеспечила высокую точность в передаче манеры движений и пластики певца. Роль «цифрового двойника» исполнил актер Сергей Безруков — он придал аватару живые эмоции и харизму. Помимо этого, в шоу выступят цифровые аватары Сергея Шнурова, Леонида Агутина, Полины Гагариной и Григория Лепса.

Создатели шоу переработали оригинальные песни Высоцкого, записанные с ансамблем «Мелодия». Известные композиции воссоздали в новых аранжировках в сопровождении джаз-оркестра Георгия Гараняна и симфонического оркестра «Глобалис». Проект реализован при активном участии Никиты Высоцкого и Оксаны Ярмольник — последней возлюбленной легендарного артиста.

Ранее в Москве на базе «Live Арены» прошла «Супердискотека 90-х» от «Радио Рекорд». В ходе музыкальной четырехчасовой программы «Айда в Лунапарк!» для зрителей выступят свыше 20 российских артистов и секретный зарубежный гость.

концерты
Москва
Владимир Высоцкий
музыка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кинопродюсер сгенерировал судебное решение с ИИ и поплатился штрафом
В Госдуме ответили, насколько важны разведданные Франции для Украины
Директору нацпарка «Куршская коса» избрали меру пресечения
Гомельский раскрыл, сможет ли Касаткин набрать прежнюю форму
Иран пригрозил в ООН ответом в случае агрессии в свой адрес
Жители Брянской области остались без света и тепла из-за обстрела
Стало известно, кто временно возглавит Михайловский театр
Москвичам пообещали теплую погоду в Крещение
Медведев раскрыл, сколько человек подписали контракт с Минобороны
Кехман покинул должность худрука Михайловского театра в Петербурге
«Уже где-то стоят»: депутат о выходе Польши из Оттавской конвенции по минам
ИИ оставит россиян без работы? Безлюдное производство и темные цеха: детали
Авто известного топ-менеджера загорелось прямо на ходу и попало на видео
НАТО удалила с сайта брифинг с провокационными заявлениями
Магнитные бури сегодня, 16 января: что будет завтра, упадок сил, депрессия
Кафельников ждет победы российских теннисистов на Australian Open
Адвокат Карапетяна анонсировал два важных судебных заседания по его делу
Спасла депортация: россиянка избежала казни в Китае, как это было
Востоковед объяснил, зачем США была нужна операция «Буря в пустыне»
Пули в колесах заставили водителя Porsche подчиниться ДПС
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.