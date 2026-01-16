Концерт «Высоцкий. Высота» состоится на сцене Live Арены в Москве

В Москве на сцене Live Арены 25 января состоится концерт «Высоцкий. Высота», посвященный Владимиру Высоцкому. В ходе него для зрителей выступят цифровые аватары известных артистов, а также симфонический оркестр. Премьера шоу прошла осенью 2025 года. Над созданием проекта работали свыше двух лет.

О Высоцком знают в каждой семье и для нас было важно передать его наследие молодым поколениям в понятной форме. И формат, объединивший живое шоу, симфонический оркестр и цифровой мир — стал лучшим решением. Мы максимально бережно отнеслись к наследию Владимира Семеновича, и с каждым показом совершенствуем цифровых аватаров, — отметил продюсер шоу Александр Мамонов.

В основе цифрового аватара Высоцкого лежит технология motion capture (захват движения). Именно она обеспечила высокую точность в передаче манеры движений и пластики певца. Роль «цифрового двойника» исполнил актер Сергей Безруков — он придал аватару живые эмоции и харизму. Помимо этого, в шоу выступят цифровые аватары Сергея Шнурова, Леонида Агутина, Полины Гагариной и Григория Лепса.

Создатели шоу переработали оригинальные песни Высоцкого, записанные с ансамблем «Мелодия». Известные композиции воссоздали в новых аранжировках в сопровождении джаз-оркестра Георгия Гараняна и симфонического оркестра «Глобалис». Проект реализован при активном участии Никиты Высоцкого и Оксаны Ярмольник — последней возлюбленной легендарного артиста.

