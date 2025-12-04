Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Радио Рекорд» проведет «Супердискотеку 90-х» в Москве

Фото: Рекорд Про
В Москве на базе «Live Арены» 19 декабря состоится «Супердискотека 90-х» от «Радио Рекорд». В ходе музыкальной четырехчасовой программы «Айда в Лунапарк!» для зрителей выступят свыше 20 российских артистов и секретный зарубежный гость.

В фойе «Live Арены» в этот день подготовят различные развлечения из прошлого в форме лунапарка. Там же поклонники электронной музыки девяностых и нулевых смогут размяться на танцплощадке «Колбасный цех». Особенностью мероприятия станет дресс-код — зрителей ждут в костюмах тех годов.

Звездными участниками фестиваля станут Шура, «Вирус», Алена Апина, Hi-Fi, Оксана Почепа, Кай Метов, «Лицей», Ирина Салтыкова, «Технология» и другие. Впервые в рамках шоу на сцену выйдут группы «Дюна», «140 ударов в минуту», «Унесенные ветром» и певица Lika Star.

Ранее в Москве в театре «Одеон» провели торжественную церемонию вручения XI ежегодной премии «Все цвета джаза». В номинации «Фестиваль года» отметили организаторов «Дней джаза в Архангельске», а мероприятием года посчитали концерт в честь 90-летия джазмена Алексея Козлова.

