27 декабря 2025 в 02:47

«Рождественский подарок»: Трамп прокомментировал бомбардировку в Нигерии

Трамп назвал рождественским подарком атаку на террористов в Нигерии

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп объяснил выбор даты проведения военной операции в Нигерии. Американский лидер в беседе с Politico заявил, что бомбардировка стала «рождественским подарком» террористическим группировкам.

Соединенные Штаты нанесли авиаудар по объектам террористов на северо-западе Нигерии в ночь на пятницу. Позже Трамп раскрыл детали планирования этой операции, отметив, что она могла быть проведена раньше.

Они собирались сделать это раньше... А я сказал: «Нет, давайте сделаем им рождественский подарок», — отметил Трамп.

Еще осенью глава Белого дома назвал Нигерию страной, «вызывающей особую озабоченность», из-за ситуации с преследованием христиан со стороны исламистских группировок. Он утверждал, что правительство республики не справляется с этой проблемой. Тогда же президент США допустил возможность как отправки американского военного контингента, так и нанесения воздушных ударов по территории Нигерии.

Ранее американские военные нанесли удар по судну в международных водах в восточной части Тихого океана, о чем информировало Южное командование ВС США. Там уточнили, что оно якобы использовалось членами наркокартелей. В результате удара была подтверждена гибель одного человека. Объединенная оперативная группа операции «Южное копье» выполняла распоряжение военного министра США Пита Хегсета, отметило командование.

