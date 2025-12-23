США ударили по судну в Тихом океане

Американские военные нанесли удар по судну в международных водах в восточной части Тихого океана, сообщило Южное командование ВС США в соцсети X. Там уточнили, что оно якобы использовалось членами наркокартелей.

Разведка подтвердила, что малозаметное судно шло по известному маршруту контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика, — говорится в сообщении

В результате удара была подтверждена гибель одного человека. Объединенная оперативная группа операции «Южное копье» выполняла распоряжение военного министра США Пита Хегсета, отметило командование.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о праве своей администрации действовать без одобрения законодателей в отношении возможных силовых акций против Венесуэлы. По мнению главы Белого дома, его командование не обязано получать разрешение конгресса для нанесения ударов по целям на территории этой страны, если они связаны с деятельностью наркокартелей.

До этого стало известно, что США перебрасывают вооружение к Венесуэле, готовясь к нанесению точечных ударов по наземным целям в стране. Как сообщается в источнике, идет развертывание истребителей пятого поколения F-35A, самолетов радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler и вертолетов Sikorsky HH-60W.