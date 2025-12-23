Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 декабря 2025 в 08:05

США ударили по судну в Тихом океане

Бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer Бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer Фото: Usaf/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Американские военные нанесли удар по судну в международных водах в восточной части Тихого океана, сообщило Южное командование ВС США в соцсети X. Там уточнили, что оно якобы использовалось членами наркокартелей.

Разведка подтвердила, что малозаметное судно шло по известному маршруту контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика, — говорится в сообщении

В результате удара была подтверждена гибель одного человека. Объединенная оперативная группа операции «Южное копье» выполняла распоряжение военного министра США Пита Хегсета, отметило командование.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о праве своей администрации действовать без одобрения законодателей в отношении возможных силовых акций против Венесуэлы. По мнению главы Белого дома, его командование не обязано получать разрешение конгресса для нанесения ударов по целям на территории этой страны, если они связаны с деятельностью наркокартелей.

До этого стало известно, что США перебрасывают вооружение к Венесуэле, готовясь к нанесению точечных ударов по наземным целям в стране. Как сообщается в источнике, идет развертывание истребителей пятого поколения F-35A, самолетов радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler и вертолетов Sikorsky HH-60W.

США
корабли
наркотики
Пит Хегсет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мощное наводнение произошло в американском штате
Смерть Винса Зампелла попала на видео
Петербург потеснили из топ-3 лидеров строительства жилья в России
Появились подробности гибели пятимесячного мальчика в Норильске
Известная российская теннисистка родила от испанского певца
Россиян внезапно атаковали «елочные» клещи
Минцифры может включить новый вид ресурсов в «белый список»
Три российских аэропорта возобновили работу
Казанский назвал трех лучших спортсменов 2025 года
Стало известно, почему суд снова может поддержать Долину
В Турции рассказали, ради чего ЕС может пожертвовать Украиной
Москва пережила самую холодную ночь
Согревающий напиток за 15 минут: рецепт редкого ликера из клюквы
Россиянин бросил сына на винты катера
Во Франции поддержали Вэнса после слов о прекращении финансирования Киева
В Японии прогремел взрыв химикатов
В Совфеде рассказали о льготах, которые положены пенсионерам
Россиянам рассказали, как отличить гонконгский грипп от ОРВИ
Экспресс-десерт на новогодний стол: готовим красивую слоеную елочку
В грузинском городе дотла сгорела главная новогодняя елка
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.