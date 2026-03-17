Обгоревшие суда попали на фото после попытки прорыва через Ормузский пролив Reuters опубликовал фото кораблей после попытки прорыва через Ормузский пролив

Агентство Reuters опубликовало подборку снимков, на которых запечатлены запечатлены последствия попытки прорыва морской блокады в Ормузском проливе. На фото показаны подбитые суда.

Некоторые поврежденные корабли оказались объяты пламенем, в то время как другие заволокло дымом. На нескольких судах заметны обгоревшие корпуса — следы уже потушенных пожаров.

Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что в Ормузском проливе действует военное положение для ограничения снабжения американских баз. По его словам, Тегеран контролирует движение судов и принимает меры в целях собственной безопасности.

США и Израиль 28 февраля начали наносить масштабные удары по административным и военным объектам Ирана. В ответ Тегеран атаковал Израиль и военные базы США в странах Персидского залива. В ночь на 1 марта стало известно о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи.