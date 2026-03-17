17 марта 2026 в 14:55

Обгоревшие суда попали на фото после попытки прорыва через Ормузский пролив

Reuters опубликовал фото кораблей после попытки прорыва через Ормузский пролив

Поврежденные корабли в Ормузском проливе Поврежденные корабли в Ормузском проливе Фото: Royal Thai Navy/XinHua/Global Look Press
Агентство Reuters опубликовало подборку снимков, на которых запечатлены запечатлены последствия попытки прорыва морской блокады в Ормузском проливе. На фото показаны подбитые суда.

Некоторые поврежденные корабли оказались объяты пламенем, в то время как другие заволокло дымом. На нескольких судах заметны обгоревшие корпуса — следы уже потушенных пожаров.

Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что в Ормузском проливе действует военное положение для ограничения снабжения американских баз. По его словам, Тегеран контролирует движение судов и принимает меры в целях собственной безопасности.

США и Израиль 28 февраля начали наносить масштабные удары по административным и военным объектам Ирана. В ответ Тегеран атаковал Израиль и военные базы США в странах Персидского залива. В ночь на 1 марта стало известно о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

