Обгоревшие суда попали на фото после попытки прорыва через Ормузский пролив

Агентство Reuters опубликовало подборку снимков, на которых запечатлены запечатлены последствия попытки прорыва морской блокады в Ормузском проливе. На фото показаны подбитые суда.
Некоторые поврежденные корабли оказались объяты пламенем, в то время как другие заволокло дымом. На нескольких судах заметны обгоревшие корпуса — следы уже потушенных пожаров.
Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что в Ормузском проливе действует военное положение для ограничения снабжения американских баз. По его словам, Тегеран контролирует движение судов и принимает меры в целях собственной безопасности.
США и Израиль 28 февраля начали наносить масштабные удары по административным и военным объектам Ирана. В ответ Тегеран атаковал Израиль и военные базы США в странах Персидского залива. В ночь на 1 марта стало известно о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи.