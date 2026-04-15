Врач рассказал, как аллергикам чувствовать себя лучше в период цветения Врач Решетников: аллергикам надо промывать нос раствором соли в период цветения

Для облегчения состояния в период активного цветения растений аллергикам необходимо регулярно промывать нос солевыми растворами, заявил NEWS.ru директор филиалов сети лабораторий «KDL Медскан» в Астрахани Александр Решетников. По его словам, своевременное выявление причины реакции через лабораторные анализы поможет значительно снизить чувствительность организма к пыльце.

Самый распространенный триггер респираторной аллергии — пыльца растений. Своевременно выявить причину заболевания поможет обращение к специалисту и сдача лабораторных анализов. Сегодня есть возможность провериться на несколько панелей аллергенов, чтобы точно понять, на пыльцу каких растений реагирует организм. Для того чтобы чувствовать себя лучше в период пыления, важно следовать так называемым правилам аллергобыта: чаще мыть руки, промывать нос солевыми растворами, держать закрытыми окна, делать дома влажную уборку. После возвращения с улицы нужно переодеваться в домашнюю одежду, принимать душ, смывая с себя пыльцу, — пояснил Решетников.

Он добавил, что при выявлении поллиноза не будет лишним рассмотреть возможность проведения аллерген-специфической иммунотерапии, направленной на снижение чувствительности организма к аллергии. По словам специалиста, ее нужно начинать за несколько месяцев до начала пыления.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что аллергикам необходимо выдавать сертификаты на очистители воздуха. Он обратился с соответствующей инициативой к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко.