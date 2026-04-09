В Госдуме предложили выдавать сертификаты аллергикам

Аллергикам необходимо выдавать сертификаты на очистители воздуха, заявил Lenta.ru вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он обратился с соответствующей инициативой к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко.

Предлагаю внедрить аналогичный механизм электронных сертификатов для граждан с подтвержденными аллергическими заболеваниями на приобретение и установку бризеров, ионизаторов, увлажнителей и других устройств для очистки и улучшения качества воздуха в помещении, — рассказал Чернышов.

Депутат подчеркнул, что качественный воздухообмен и фильтрация помогают снизить воздействие аллергенов. Согласно исследованиям, около 27% россиян подвержены влиянию аллергии.

