Химик ответил, какие продукты могут вызвать псевдоаллергию Химик Панов: шоколад и сыры могут вызвать псевдоаллергию

Шоколад, сыры и ферментированные продукты могут вызвать псевдоаллергию, рассказал Lenta.ru кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов. Он отметил, что в таких продуктах содержатся биогенные амины или вещества-провокаторы высвобождения антител.

К ним относятся выдержанные сыры, копчености, ферментированные продукты, шоколад, клубника, цитрусовые, томаты, красное вино. В процессе хранения и ферментации в этих продуктах накапливаются соединения, образующиеся при расщеплении аминокислот. После употребления они быстро всасываются и влияют на сосудистые реакции организма, — рассказал Панов.

Химик подчеркнул, что в весенний период в организме усиливается чувствительность к таким веществам. По его словам, это происходит из-за влияния пыльцы, недостатка витамина D, колебаний температуры и влажности.

Ранее иммунолог Надежда Логина рассказала, что в сезон аллергий лучше установить специальные накладки на окна в доме. Она напомнила, что важно по максимуму закрыть все пространства, снизив тем самым контакт с пыльцой.