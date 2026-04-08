08 апреля 2026 в 11:45

Химик ответил, какие продукты могут вызвать псевдоаллергию

Химик Панов: шоколад и сыры могут вызвать псевдоаллергию

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Шоколад, сыры и ферментированные продукты могут вызвать псевдоаллергию, рассказал Lenta.ru кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов. Он отметил, что в таких продуктах содержатся биогенные амины или вещества-провокаторы высвобождения антител.

К ним относятся выдержанные сыры, копчености, ферментированные продукты, шоколад, клубника, цитрусовые, томаты, красное вино. В процессе хранения и ферментации в этих продуктах накапливаются соединения, образующиеся при расщеплении аминокислот. После употребления они быстро всасываются и влияют на сосудистые реакции организма, — рассказал Панов.

Химик подчеркнул, что в весенний период в организме усиливается чувствительность к таким веществам. По его словам, это происходит из-за влияния пыльцы, недостатка витамина D, колебаний температуры и влажности.

Ранее иммунолог Надежда Логина рассказала, что в сезон аллергий лучше установить специальные накладки на окна в доме. Она напомнила, что важно по максимуму закрыть все пространства, снизив тем самым контакт с пыльцой.

Здоровье
продукты
аллергии
весна
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Общество

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

