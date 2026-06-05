Злаки, грибки и пух: пыльца в Москве сегодня — прогноз на 5–8 июня

Злаки, грибки и пух: пыльца в Москве сегодня — прогноз на 5–8 июня

Березы и дуб отпылили, и начался новый этап аллергосезона — цветение злаков. Рассказываем, какова концентрация пыльцы в Москве сейчас, чем опасны пылящие злаковые и не только.

Пыльца сегодня: прогноз на 5–8 июня

На данный момент активными аллергенами в Москве являются уже упомянутые злаки. Это широкое понятие, включающее такие растения-аллергены, как:

тимофеевка луговая;

ежа сборная;

мятлик луговой;

овсяница;

рожь;

лисохвост и другие.

Они цветут не первый день, но концентрация пыльцевого облака в столице все еще низкая. Она не превышает отметку в 10 единиц на кубометр. Впрочем, даже этих показателей достаточно, чтобы спровоцировать поллиноз: аллергики массово жалуются на ухудшение состояния.

Помимо злаковых, триггером аллергии может послужить активный сейчас кладоспориум. Это род широко распространенных плесневых грибов, который можно встретить практически везде: и в почве, и на растениях, и в воздухе, и внутри помещений. Его часто называют «черной плесенью» из-за характерного темного цвета колоний. Концентрация кладоспориума в рассматриваемый период превышает отметку в 200 единиц на кубометр. Это одна из главных причин бытовой аллергии. Его споры могут вызывать:

насморк;

кашель;

зуд в глазах;

приступы астмы.

Наконец, нельзя забывать о тополином пухе. Аллергию он не вызывает, а вот пыльцу, грязь и грибки разносит моментально. Так что не стоит забывать о влажной уборке или можно даже установить антимоскитные сетки. Существуют также антипыльцевые сетки: они позволяют убить двух зайцев одним выстрелом — избавиться и от пыльцы, и от пуха.

Пыльца сегодня: прогноз на 5–8 июня Фото: Shutterstock/FOTODOM

В чем опасность аллергии на злаки

Особенность аллергии на злаки (тимофеевку, ежу сборную, мятлик, овсяницу, рожь, лисохвост и другие) в том, что все эти растения — ветроопыляемые (анемофильные). Природа создала их пыльцу максимально приспособленной для переноса ветром, а это напрямую делает ее крайне агрессивным аллергеном.

Пыльца злаков очень легкая и летучая. Это обусловлено ее микроскопическими размерами (как правило, диаметром 20–40 микрон, что позволяет ей глубоко проникать в дыхательные пути) и гладкой сухой поверхностью. В отличие от липкой и тяжелой пыльцы насекомоопыляемых растений, злаковая пыльца буквально парит в воздухе. Более того, растения производят ее в колоссальных количествах — например, в одной метелке злака могут формироваться миллионы пыльцевых зерен.

Что касается того, насколько быстро и далеко распространяется эта пыльца, то ее «скорость» и радиус действия впечатляют. Потоки ветра способны поднимать ее на высоту более километра и переносить на расстояния до 60 километров и даже дальше от источника. Именно из-за этой сверхвысокой летучести в сезон цветения злаков (обычно июнь — июль) вы не найдете спасения ни в городе, ни на природе — пыльца тимофеевки или ежи в воздухе будет везде.

Таким образом, комбинация легкости, микроскопического размера и способности преодолевать огромные расстояния делает пыльцу злаковых трав одним из самых коварных аэроаллергенов. Это объясняет, почему при аллергии на злаки так трудно изолироваться и почему симптомы часто застают врасплох в, казалось бы, чистом парке.

Перекрестная аллергия: что нельзя есть при аллергии на злаки

Одна из особенностей «злачного» (но не только) сезона — это высокая вероятность развития перекрестной аллергии. Это состояние, при котором иммунная система человека, уже сенсибилизированного (чувствительного) к одному аллергену (например, к белку злаков), ошибочно реагирует на другие вещества, схожие с ним по структуре. Простыми словами: организм «путает» похожие белки из разных источников.

При чувствительности к злакам перекрестная аллергия развивается из-за сходства белков в разных растениях. Если у вас подтверждена аллергия на пшеницу, рожь, ячмень или овес, ваш иммунитет может ошибочно атаковать и другие продукты, содержащие родственные антигены.

Что нельзя есть при аллергии на злаки Фото: Shutterstock/FOTODOM

В первую очередь под запрет подпадают все виды злаков: полба, спельта, тритикале, камут, а также дикий рис и тефф — их белковая структура почти идентична пшеничной. Опасны также кукуруза и сорго, особенно при высокой сенсибилизации: кукурузная каша, попкорн, кукурузные палочки и хлопья могут вызвать зуд и отек. Из менее очевидных злаковых исключите просо (пшено) — оно часто дает перекрестные реакции с овсом и рисом.

Помимо круп, перекрестные аллергены скрываются в продуктах переработки и даже в некоторых овощах. Обязательно избегайте:

макаронных изделий (даже безглютеновых, если они содержат кукурузную или рисовую муку без сертификации) и панировочных сухарей;

пива, кваса, виски (солод из ячменя) и водки (из пшеницы, если не картофельная);

заменителей кофе (ячменный или ржаной напиток) и солодового уксуса;

колбас, сосисок, крабовых палочек — в них часто добавляют злаковые наполнители;

фруктов и ягод — редко, но возможна реакция на персики, киви и бананы из-за общего профилина (белка, родственного пшеничному);

картофеля и помидоров (единичные случаи перекреста с белками пыльцы злаков, но при сильной аллергии стоит проверять).

Важно: даже безглютеновые продукты, произведенные на том же оборудовании, что и злаки, могут содержать следовые количества аллергенов. Всегда ищите маркировку «произведено на отдельной линии». При аллергии на злаки также высок риск реакций на пыльцу тимофеевки, ежи и райграса — в сезон цветения возможен оральный аллергический синдром на свежие яблоки, сливы и морковь.

О способах самопомощи в разгар аллергосезона читайте в нашем календаре цветения на 2026 год.