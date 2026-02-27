Зимняя Олимпиада — 2026
«Палочка-выручалочка»: найден идеальный продукт для детокса

Нутрициолог Попова: кукурузная каша хорошо выводит токсины из организма

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Кукурузная каша эффективно помогает организму избавиться от токсинов, заявила NEWS.ru дипломированный семейный нутрициолог Юлия Попова. По ее словам, эта крупа отличается высоким содержанием клетчатки и витаминов.

Кукурузная каша достойна тарелки любого сторонника правильного питания. Это палочка-выручалочка для системы детокса. Благодаря высокому содержанию клетчатки она выводит соли тяжелых металлов и токсины, снижает уровень холестерина. Желтый цвет крупе придает бета-каротин, предшественник витамина А, необходимого для иммунитета, здоровой слизистой и острого зрения. Витамин Е защищает клетки от старения, а фосфор поддерживает костную систему и умственную активность. В кукурузной крупе также содержатся витамины группы В, магний, железо, кремний и селен, — поделилась Попова.

Она подчеркнула, что при непереносимости глютена кукурузная каша — отличный выбор, так как она не содержит этого белка. По словам нутрициолога, здоровым людям стоит употреблять ее два-три раза в неделю. Попова также порекомендовала отдавать предпочтение цельнозерновым кашам крупного помола вместо поленты и сочетать их с белками и овощами.

Ранее нутрициолог Наталья Чаевская заявила, что полбяная каша полезна для кишечника благодаря своему высокому содержанию клетчатки. По ее словам, витамины, содержащиеся в этой крупе, помогают организму зарядиться энергией.

