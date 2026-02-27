«Ураганы» снесли технику и пехоту ВСУ: успехи ВС РФ к утру 27 февраля

Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» ВС РФ нанесли удар по подразделениям ВСУ в Харьковской области, сообщили NEWS.ru в Минобороны России. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 27 февраля?

«Ураганы» снесли технику и пехоту ВСУ под Харьковом

В результате была сорвана ротация украинских формирований, уничтожены бронетехника и живая сила противника.

Отмечается, что РСЗО «Ураган» обладают высокой мобильностью. Получив координаты, расчеты быстро выходят на позиции, делают залп и сразу уходят, чтобы избежать ответного огня.

На этот раз разведка обнаружила скопление живой силы и техники ВСУ. Координаты передали артиллеристам. Расчеты 288-й бригады выдвинулись в район, развернули машины и с расстояния более 30 км нанесли точный удар 220-мм снарядами. Все цели были поражены.

Армия РФ зачищает Симиновку в Харьковской области

Российские силы ведут зачистку населенного пункта Симиновка Харьковской области, заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, это происходит юго-восточнее от освобожденного Графского. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

«Сейчас юго-восточнее от Графского, непосредственно в Симиновке, идет активная зачистка от противника», — сказал Марочко.

ВС РФ обзавелась «летающими крыльями»

Вооруженные силы России получили 200 разведывательных БПЛА «Шторм», сообщили в Народном фронте, «Кулибин-клуб» которого оказывает поддержку разработчикам. Так называемое летающее крыло используется военнослужащими для разведки с воздуха, а также для указания целей и отслеживания обстановки.

«Летающее крыло „Шторм“ применяется для аэроразведки местности, указания целей и отслеживания обстановки. <…> На данный момент в войска поставлено уже более 200 штук», — говорится в сообщении.

Уточняется, что «Шторм» способен нести на себе камеры различных модификаций. Кроме того, дрон может быть оснащен различным оборудованием, например ретрансляторами.

ВС России сорвали ротацию ВСУ на Красноармейском направлении

Артиллеристы морской пехоты сорвали ротацию подразделений и уничтожили до десяти военных ВСУ на Красноармейском направлении, рассказал РИА Новости наводчик артиллерийской установки 55-й гвардейской дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки войск «Центр», с позывным Имам. По его словам, цель была выявлена в момент смены личного состава противника, после чего расчет оперативно приступил к выполнению огневой задачи.

«Подъехала группа эвакуации противника, чтобы забрать раненых. Мы также отработали по этой машине, там была „буханка“. В результате от пяти до десяти человек противника было ликвидировано точно», — добавил наводчик.

ПВО за три часа сбила 60 украинских БПЛА над Россией

Средства противовоздушной обороны за три часа сбили 60 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, дроны были самолетного типа.

«27 БПЛА — над территорией Республики Крым, 17 БПЛА — над территорией Белгородской области, девять БПЛА — над акваторией Черного моря, четыре БПЛА — над территорией Курской области и три БПЛА — над территорией Брянской области», — сказано в заявлении ведомства.

