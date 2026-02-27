Марочко раскрыл, чем заняты российские силы под Харьковом

Российские силы ведут зачистку населенного пункта Симиновка Харьковской области, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, это происходит юго-восточнее от освобожденного Графского. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Сейчас юго-восточнее от Графского, непосредственно в Симиновке, идет активная зачистка от противника, — сказал Марочко.

Ранее стало известно, что ожесточенные бои начались в ходе наступления бойцов группировки войск «Север» вглубь Сумской области — российские солдаты идут при поддержке ВКС и артиллерии, на своем пути они встречают систематические контратаки ВСУ.

До этого в военном ведомстве информировали, что Вооруженные силы России ликвидировали четыре укрытия украинской армии с живой силой противника в количестве до 15 человек в районе Константиновки. Успешную операцию провели артиллеристы и операторы беспилотных систем Южной группировки войск.

Тем временем ирландский журналист Чей Боуз обратил внимание, что западные средства массовой информации замалчивают ежедневные потери украинской армии. По его мнению, реальные потери противника огромны.