На севере Москвы в жилой многоэтажке начался крупный пожар SHOT: на севере Москвы начался пожар в 25-этажной высотке

На севере Москвы начался пожар в 25-этажном жилом комплексе «Янтарный», передает Telegram-канал SHOT. Огонь охватил квартиру на 21 этаже, где, по мнению канала, может находиться ребенок.

По информации источника, одного человека уже спасли из горящего помещения. Доступ в квартиру сильно затруднен из-за захламленности, пламя может перекинуться на соседние квартиры.

Сотрудники МЧС эвакуируют жителей, из здания уже вышли 40 человек. Точных данных о пострадавших и погибших пока не поступало.

Ранее взрыв газа и пожар произошли в баре в Щучинске Акмолинской области Казахстана. Пресс-служба регионального департамента по чрезвычайным ситуациям указала, что пострадали около 20 человек, погибли шесть. Возгорание удалось потушить.

До этого в Красносельском районе Петербурга началось возгорание в здании общежития. Пожар вспыхнул на пересечении проспекта Кузнецова и улицы Рихарда Зорге.

Кроме того, на северо-востоке Москвы произошел пожар в административном здании на улице Образцова. Рядом с местом возгорания находится банный спа-комплекс Siberia, владельцем которого является бизнес-коуч и блогер Дмитрий Портнягин. Пожару присвоили второй номер сложности. На опубликованных кадрах видно плотное облако дыма, из-за которого видимость в окрестностях значительно снизилась.