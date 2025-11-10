В столичной высотке затопило 14 этажей В Москве затопило 14 этажей высотки на Волокамском шоссе

Прорыв системы пожаротушения вызвал масштабное затопление высотки в Москве, охватив почти половину здания — 14 из 28 этажей, сообщает Telegram-канал «Что там, Москва?». Авария затронула жилой дом по адресу Волоколамское шоссе, дом 24, корпус 1.

Канал также опубликовал кадры с места событий. Вода повредила квартиры жильцов, а лифтовые шахты полностью заполнились, что привело к остановке работы подъемников. На видео видно, как потоки воды струятся по лестничным пролетам. В зонах общего пользования напор воды пробил часть подвесного потолка, который частично обрушился.

На данный момент информации о пострадавших нет. Однако ущерб, нанесенный жилым помещениям и общедомовому имуществу, предположительно, значительный.

Ранее стало известно, что Тушинский тоннель на Волоколамском шоссе затопило. Движение трамваем приостановили. Рельсы и дорожное полотно покрыла мутная вода, но машинам путь не перекрывали.

В Краснокаменске в Забайкалье квартиры пятиэтажки залило кипятком в начале октября. Оказалось, что жители верхнего этажа заметили, как с потолка начала литься горячая вода.