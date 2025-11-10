Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 19:10

В столичной высотке затопило 14 этажей

В Москве затопило 14 этажей высотки на Волокамском шоссе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прорыв системы пожаротушения вызвал масштабное затопление высотки в Москве, охватив почти половину здания — 14 из 28 этажей, сообщает Telegram-канал «Что там, Москва?». Авария затронула жилой дом по адресу Волоколамское шоссе, дом 24, корпус 1.

Канал также опубликовал кадры с места событий. Вода повредила квартиры жильцов, а лифтовые шахты полностью заполнились, что привело к остановке работы подъемников. На видео видно, как потоки воды струятся по лестничным пролетам. В зонах общего пользования напор воды пробил часть подвесного потолка, который частично обрушился.

На данный момент информации о пострадавших нет. Однако ущерб, нанесенный жилым помещениям и общедомовому имуществу, предположительно, значительный.

Ранее стало известно, что Тушинский тоннель на Волоколамском шоссе затопило. Движение трамваем приостановили. Рельсы и дорожное полотно покрыла мутная вода, но машинам путь не перекрывали.

В Краснокаменске в Забайкалье квартиры пятиэтажки залило кипятком в начале октября. Оказалось, что жители верхнего этажа заметили, как с потолка начала литься горячая вода.

Москва
затопление
дома
высотки
потопы
повреждения
вода
лифты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Индии сообщили о росте числа погибших при взрыве в Нью-Дели
Мужчина упал на рельсы метро и умер
Дочь 88-летней Эдиты Пьехи раскрыла состояние здоровья матери
Поставляли мясо в рестораны? В Москве задержали похитителей собак, детали
В Финляндии нашли лишенных лицензий за рубежом врачей
Трамп пообещал вознаграждение не участвовавшим в шатдауне авиадиспетчерам
В Госдуме оценили взлом главного мессенджера ВСУ российскими хакерами
На Западе раскрыли, почему Зеленский не пойдет на мир
В ДНР осудили колумбийских наемников ВСУ
Россия покажет всему миру сотни экспонатов военной техники
Операторы будут «отрубать» связь по указу ФСБ? Как это работает, детали
В Сочи признали неподготовленность города к грузопассажирским судам
Украинцам с генераторами предложили необычный способ заработка
«Я не давал отпор»: сын Децла рассказал о травле со стороны фанатов Тимати
В столичной высотке затопило 14 этажей
В Госдуме нашли альтернативу для СНИЛС и ОМС
В сборной Чили раскрыли, почему рекордсмен команды не поедет в Россию
Довели до гангрены: девушка лишилась рук из-за шерстяных колготок
«Охлаждение» сим-карт россиян заработало
Суд подтвердил законность приговора посмертно осужденного Хачатуряна
Дальше
Самое популярное
Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Напиток здоровья и красоты: самым полезным сортом чая оказался не зеленый
Семья и жизнь

Напиток здоровья и красоты: самым полезным сортом чая оказался не зеленый

Лучше чизкейка — готовим заливной пирог с творогом по простому рецепту
Семья и жизнь

Лучше чизкейка — готовим заливной пирог с творогом по простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.