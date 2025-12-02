Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Дочь Градского отсудила миллионы за потоп в квартире

Суд встал на сторону дочери Градского в споре о затопленной квартире в Москве

Мария Градская Мария Градская Фото: Валерий Левитин/РИА Новости
Дочь покойного музыканта Александра Градского Мария взыскала многомиллионную компенсацию с московской управляющей компании «Жилищник», пишет РИА Новости. Речь идет об ущербе, который был причинен из-за затопления жилища.

Иск был подан в суд в декабре 2024 года. В ходе разбирательства представители ответчика ходатайствовали о назначении судебной экспертизы для установления причин затопления, а также для оценки стоимости ремонта жилого помещения и поврежденного движимого имущества.

