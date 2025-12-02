Дочь Градского отсудила миллионы за потоп в квартире Суд встал на сторону дочери Градского в споре о затопленной квартире в Москве

Дочь покойного музыканта Александра Градского Мария взыскала многомиллионную компенсацию с московской управляющей компании «Жилищник», пишет РИА Новости. Речь идет об ущербе, который был причинен из-за затопления жилища.

Иск был подан в суд в декабре 2024 года. В ходе разбирательства представители ответчика ходатайствовали о назначении судебной экспертизы для установления причин затопления, а также для оценки стоимости ремонта жилого помещения и поврежденного движимого имущества.

Ранее жители поселка Новогуровский в Тульской области выразили возмущение состоянием местной больницы после проведенного ремонта, так как дождевая вода заливает дорогостоящее медицинское оборудование. На опубликованном видео запечатлено, как с потолка течет вода прямо на пол, где стоит техника, упакованная в защитную пленку. В пояснении к ролику говорится, что под протечками расположен маммограф.

До этого в Белово жительница организовала необычный «аквариум» с 11 карпами в подвале жилого дома, который был затоплен водой. Рыбы смогли приспособиться к жизни в новых условиях, и теперь за ними можно наблюдать через камеру видеонаблюдения, установленную в помещении. Карпы оказались в подвале еще в октябре, когда подъем грунтовых вод привел к затоплению около полутора тысяч домов.