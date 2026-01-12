Синоптики дали прогноз по продолжительности снегопадов в Москве Гидрометцентр: Москву до конца недели будет засыпать снегом

Жителям Москвы стоит подготовиться к продолжительной снежной погоде, заявили РИА Новости в Гидрометцентре России. Снегопад в столице продлится как минимум до пятницы, 16 января. Синоптики предупредили о периодических осадках разной степени интенсивности и понижении температуры к концу недели.

Ожидается, что в понедельник, 12 января, осадки будут наиболее сильными: ночью прогнозируется снег, а на юго-востоке области — интенсивный. Днем осадки продолжатся, но будут слабее. Столбики термометров покажут -7…-3 °C.

Во вторник и среду сохранится облачная погода с небольшим снегом. Ночные температуры постепенно опустятся до -13…-11 °C, а дневные — до -10…-7 °C.

К четвергу и пятнице похолодает еще сильнее: ночью будет до -16 °C, днем — до -12…-6 °C. При этом снег не прекратится, в пятницу днем ожидается снова достаточно интенсивный.

По данным синоптиков, вся текущая рабочая неделя в Москве будет снежной. Ветер ожидается слабый, но синоптики советуют горожанам быть внимательными из-за возможности гололеда и учитывать погодные условия при планировании поездок.

Ранее сообщалось, что снегопад, обрушившийся на Москву 9 января, стал одним из самых интенсивных за всю историю метеонаблюдений. Он занял пятое место в рейтинге и третье — с начала XXI века. За сутки выпало 21,4 мм осадков, что составляет 40% месячной нормы. Предыдущий рекорд был установлен в 1976 году.