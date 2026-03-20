Похудение, личная жизнь, критика хейтеров: как живет актриса Мария Шумакова

Актриса Мария Шумакова прославилась благодаря роли Наташи в сериале «Сладкая жизнь». Что известно о ее серьезном похудении, как сложились личная жизнь и карьера артистки?

Как прославилась Шумакова

Мария Шумакова появилась на свет 24 декабря 1988 года в Новосибирске и получила образование в Высшем театральном училище имени Щепкина.

В кино она дебютировала в 2010 году в фильме «Болевые точки». Популярность ей принесла роль Наташи в сериале «Сладкая жизнь», вышедшем в 2014 году.

Шумакова также снималась в фильмах «Миллионы в сети», «Расставание», «Гостиница „Россия“», «Второе зрение», «Выжить любой ценой», «Крылья империи», «В одну реку дважды», «Грозный», «Конец фильма», «Русские» и других.

Всего в ее фильмографии более 30 работ.

Как сложилась личная жизнь Шумаковой

По завершении съемок второго сезона «Сладкой жизни» Мария Шумакова и ее возлюбленный, предприниматель Артем Дертев, перебрались в Латвию. Бизнесмен владел кафе в Риге, и некоторое время они жили там.

В 2022 году стало известно, что актриса вышла замуж за сотрудника Comedy Club Production Славу Гусева. В декабре прошлого года Шумакова сообщила, что беременна.

«Я очень эмоциональная женщина, и мой муж это знает и принимает, редко что держу в себе. Но в первый триместр было непросто, меня качало на эмоциональном шторме нон-стоп, драма приходила ниоткуда и накрывала все сущее моими слезами. В третьем триместре тоже периодически накатывает, хоть и не с такой силой. Понимаю, что беременность — это нагрузка не только на женщину, но и на мужа. Сейчас беременность дает возможность увидеть всю мужественность моего мужа. И в целом классно, но бывало разное», — рассказывала она.

Весной 2024 года девушка родила сына, которого назвали Леонидом.

Что известно о похудении Шумаковой на 30 кг

Недавно 37-летняя Мария Шумакова опубликовала в социальных сетях фотографии с отдыха. На снимках она запечатлена в бикини и солнцезащитных очках. В шуточной подписи Мария, возможно, похвалила себя или намекнула на то, что больше не ограничивает себя в еде. Она написала: «Мы то, что мы едим. Я вот с утра шесть булочек съела», — написала она.

Актриса признавалась, что во время беременности ей было трудно отказаться от любимых блюд, что отразилось на ее фигуре. Сейчас Мария внимательно следит за своим рационом и старается контролировать вес, но не прибегает к изнурительным тренировкам.

«Я, конечно, очень сильно разъелась во время беременности — в апреле 2024 года весила 93 кг. Сейчас вешу уже 65–64. У меня на это ушло полтора года. Я очень медленно теряла вес — по два, по три, по полтора килограмма. Иногда были месяцы, когда вообще ничего не теряла. Это была последовательная работа с собой. Но вот мой главный секрет — я отказалась от диет и от запретов. Я сказала: „Тебе все можно. Но ешь, когда действительно хочешь есть, а не когда тебе скучно. Научись отличать эмоции“».

Я ем сбалансированно — большую тарелку с белками, углеводами, клетчаткой. Я насыщаюсь. Но если захочу пиццу, я ее съем. Потому что жесткие запреты всегда дают срывы. Плюс я ем только те продукты, которые мне вкусно. Условно, мне вкусно картофельное пюре, я буду есть его, а не гречку с курицей на пару. Я не буду придерживаться сверхдиетического питания. Все максимально комфортно. Я даю себе время и никуда не тороплюсь. Плюс аппаратная косметология, горячая йога, бег — они всегда со мной», — делится она.

В прошлом артистка делилась своими переживаниями, связанными с пищевым поведением. Шумакова признавалась, что с ранних лет она могла съесть за один раз внушительную порцию, которую иногда не под силу осилить даже взрослому мужчине.

Что Шумакова говорила про критику

Мария Шумакова признавалась, что ее могут обидеть комментарии хейтеров.

«Я болезненно отношусь к критике, как и большинство людей. Считаю себя достаточно ранимым человеком. Хотя в последнее время удается переключать внимание и концентрироваться на созидательной критике, которую получаю от уважаемых мной людей. Знаете, Пушкин сказал: „Хвалу и клевету приемли равнодушно“. А также: „Ты сам свой высший суд. Всех строже оценить умеешь ты свой труд“. То есть ты должен честно оценивать свое творение, а все остальное — вторично, так как искусство субъективно», — пояснила она.

Артистка продолжает творческую деятельность. В 2025-м с ней вышла картина «Хроники Русской революции», а в текущем году ожидается премьера фильма «Раскаты».

