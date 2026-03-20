Странам ЕС запретили покупать российский газ даже «под страхом смерти»

Фон дер Ляйен исключила закупки газа из РФ даже в случае отключений энергии в ЕС

Страны Европы не вернутся к закупкам российского газа, даже если физическая нехватка энергоресурсов приведет к массовым отключениям энергии, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита Европейского союза. По ее словам, цель ЕС неизменна — трансформация энергетического сектора в сторону «зеленой» и европейской энергии.

Отвечая на вопрос журналиста, готова ли Еврокомиссия разрешить импорт российского газа в условиях энергоколлапса, фон дер Ляйен была непреклонна.

У нас есть четкая цель, и мы придерживаемся нашей цели. Мы будем продолжать трансформацию нашего энергетического сектора, переводя его на зеленую и производимую в Европе энергию, — указала она.

Ее слова стали подтверждением заявления еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена, который указывал, что страны ЕС не должны закупать «ни одной молекулы российских энергоресурсов». Этого правила он призвал придерживаться вне зависимости от обстоятельств.

При этом Европа продолжает погружаться в энергетический кризис, усугубленный войной на Ближнем Востоке. Страны ЕС продолжают платить рекордные цены, но политические амбиции для них оказываются дороже комфорта собственного народа.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обратил внимание, что Будапешт будет блокировать все финансовые решения ЕС в пользу Украины до тех пор, пока Киев не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Он добавил, что речь идет также и о €5,5 млрд (520 млрд рублей) на подготовку к зиме, которые Киев дополнительно запросил у Евросоюза.

Странам ЕС запретили покупать российский газ даже «под страхом смерти»
