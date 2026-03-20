20 марта 2026 в 03:03

«Будет убит весь середняк»: Ксения Собчак высказалась об опасности ИИ

Собчак предрекла гибель средних специалистов из-за развития ИИ-технологий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Развитие искусственного интеллекта способно лишить работы так называемый «середняк», заявила телеведущая Ксения Собчак на Московской неделе моды. По ее словам, действительно цениться будут только гениальные люди, которые способны привнести в мир что-то новое, передает корреспондент NEWS.ru.

Будет убит весь середняк <...>. Людей с повышенными когнитивными способностями всего ну 10–15%. Будем честны, это даже не 50%. Всего 10–15% людей, которые могут мыслить парадоксально, которые могут мыслить, что называется, out of the box, и умеют создавать реально новый продукт своей мозговой деятельностью, — уточнила Собчак.

Остальные же до сих пор мучаются вопросами, как им подписать фотографию, чтобы выложить ее в социальные сети, резюмировала журналистка. Многие при этом останавливаются на неоригинальных и «заезженных» вариантах по типу «Хороший день» или «Классно провел время».

И вот это все, конечно, будет сметено. Потому что, когда есть такой опасный инструмент, который будет предлагать тысячу подписей, тебе не нужны будут никакие средние SMMщики. Ну SMMщик «Авиасейлс», наверное, выживет. А остальные умрут, потому что нет смысла платить даже небольшую зарплату среднему человеку, когда то же самое может делать вполне себе хороший средний AI. И так будет во всем, — констатировала Собчак.

Ранее руководитель Т1 ИИ Сергей Голицын заявил, что технологиями AI-агентов сегодня можно усилить практически любое направление деятельности бизнеса, но не всегда это оправдано. В ходе Т1 Форума в подземной галерее «Зарядье» он отметил, что наиболее востребованной является замена рутинных операций, где внедрение алгоритмов дает колоссальный прирост производительности.
«Будет убит весь середняк»: Ксения Собчак высказалась об опасности ИИ
