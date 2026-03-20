«Будет убит весь середняк»: Ксения Собчак высказалась об опасности ИИ

Развитие искусственного интеллекта способно лишить работы так называемый «середняк», заявила телеведущая Ксения Собчак на Московской неделе моды. По ее словам, действительно цениться будут только гениальные люди, которые способны привнести в мир что-то новое, передает корреспондент NEWS.ru.

Будет убит весь середняк <...>. Людей с повышенными когнитивными способностями всего ну 10–15%. Будем честны, это даже не 50%. Всего 10–15% людей, которые могут мыслить парадоксально, которые могут мыслить, что называется, out of the box, и умеют создавать реально новый продукт своей мозговой деятельностью, — уточнила Собчак.

Остальные же до сих пор мучаются вопросами, как им подписать фотографию, чтобы выложить ее в социальные сети, резюмировала журналистка. Многие при этом останавливаются на неоригинальных и «заезженных» вариантах по типу «Хороший день» или «Классно провел время».

И вот это все, конечно, будет сметено. Потому что, когда есть такой опасный инструмент, который будет предлагать тысячу подписей, тебе не нужны будут никакие средние SMMщики. Ну SMMщик «Авиасейлс», наверное, выживет. А остальные умрут, потому что нет смысла платить даже небольшую зарплату среднему человеку, когда то же самое может делать вполне себе хороший средний AI. И так будет во всем, — констатировала Собчак.

Ранее руководитель Т1 ИИ Сергей Голицын заявил, что технологиями AI-агентов сегодня можно усилить практически любое направление деятельности бизнеса, но не всегда это оправдано. В ходе Т1 Форума в подземной галерее «Зарядье» он отметил, что наиболее востребованной является замена рутинных операций, где внедрение алгоритмов дает колоссальный прирост производительности.