11 января 2026 в 16:06

Буран в Москве признали одним из сильнейших за 146 лет

Снегопад в Москве 9 января вошел в топ-5 самых мощных за 146 лет

Снегопад, обрушившийся на Москву 9 января, стал одним из самых интенсивных за всю историю метеонаблюдений — 146 лет, заняв пятое место в рейтинге и третье — с начала XXI века, передает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр России. За сутки выпало 21,4 мм осадков, что составляет 40% месячной нормы. Предыдущий рекорд был установлен в 1976 году.

Снегопад 9 января 2026 года замыкает пятерку самых сильных за весь период наблюдений и является третьим с начала XXI столетия, — сказано в сообщении.

Там добавили, что на метеостанциях Тушино и Балчуг зафиксировано 15 и 19 мм соответственно, а в Подмосковье осадки колебались от 15 до 26 мм. Высота снежного покрова в Москве местами достигла 38 см, а в области — 51 см.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что высота сугробов в Москве достигла 44 см, что значительно выше климатической нормы. Он уточнил, что высота снега на базовой метеостанции столицы составила 37 см, в Балчуге — 37 см, в Тушино — 39 см и в Новой Москве — 44 см.

