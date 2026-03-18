Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 18 марта 2026 года

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 18 марта 2026 года Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 18 марта 2026 года Фото: Klaus Rainer Krieger/imago-images/Global Look Press
В Европе активно пылит ольха. В то же время в столице зафиксировано начало пыления раннецветущих деревьев, растущих на солнечной стороне. Уровень пыльцы в воздухе растет.

В среду, 18 марта, в Москве будет малооблачно. Температура воздуха прогреется до +11–12 градусов. Направление ветра — северо-восточное.

Уровень пыльцы сейчас закрепился на «оранжевой» отметке: от 101 до 1000 единиц на кубический метр. Аллергики массово сообщают об обострении симптомов поллиноза.

Другой опасный аллерген — береза — пока спит. Сокодвижение еще не началось, до цветения тоже еще нескоро.

Итак, сейчас пыльца ольхи и орешника — основная угроза хорошему самочувствию. Принимайте назначенные врачом препараты, соблюдайте аллергобыт и берегите себя!

Ранее автомобилистам дали совет, как защититься от аллергии за рулем.

Елизавета Макаревич
