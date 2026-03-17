Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 17 марта 2026 года

В Европе началось активное пыление ольхи, и вместе с ним стартовал сезон пыльцевых заносов в Центральный федеральный округ. Рассказываем, что из аллергенов представляет опасность сейчас, и определяем уровень пыльцы сегодня.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Вторник, 17 марта, выдастся сравнительно теплым (+9 градусов), но пасмурным. Ветер будет дуть с северо-востока.

Источниками пыльцы сейчас являются уже упомянутая ольха и орешник, цветущие в Европе. Уровень пыльцы в воздухе составляет от 101 до 1000 единиц для обоих аллергенов. Поллинозники массово жалуются на обострение симптомов.

В средней и центральной полосах начинается пыление местных ольхи и орешника. Локальная береза пока что спит и не подает признаков активности.

Резюмируя, уровень пыльцы сейчас достаточно высокий для того, чтобы вызвать дискомфорт. Соблюдайте аллергобыт, принимайте выписанные врачом лекарства и берегите себя!