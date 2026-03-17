Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 марта 2026 в 04:00

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 17 марта 2026 года

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 17 марта 2026 года
Подписывайтесь на нас в MAX

В Европе началось активное пыление ольхи, и вместе с ним стартовал сезон пыльцевых заносов в Центральный федеральный округ. Рассказываем, что из аллергенов представляет опасность сейчас, и определяем уровень пыльцы сегодня.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Вторник, 17 марта, выдастся сравнительно теплым (+9 градусов), но пасмурным. Ветер будет дуть с северо-востока.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 17 марта 2026 года

Источниками пыльцы сейчас являются уже упомянутая ольха и орешник, цветущие в Европе. Уровень пыльцы в воздухе составляет от 101 до 1000 единиц для обоих аллергенов. Поллинозники массово жалуются на обострение симптомов.

В средней и центральной полосах начинается пыление местных ольхи и орешника. Локальная береза пока что спит и не подает признаков активности.

Резюмируя, уровень пыльцы сейчас достаточно высокий для того, чтобы вызвать дискомфорт. Соблюдайте аллергобыт, принимайте выписанные врачом лекарства и берегите себя!

Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Четверо детей получили ранения при ударе дронов ВСУ под Белгородом
Хирург назвал самые опасные для печени алкогольные напитки
Украинский дипломат взял для фотографии продырявленный флаг Венгрии
Резкое похудение, личная жизнь, слова об СВО: где сейчас Ирина Дубцова
Стало известно о ракетном ударе по посольству США в Ираке
Раскрыто, как новый лидер Ирана избежал гибели 28 февраля
Стубб дал совет членам НАТО после предупреждения Трампа
Врач раскрыл, как избавиться от апноэ и чем оно опасно
Одна из стран может отменить визы для российских туристов
Отличившиеся на Паралимпиаде спортсмены отдали честь России
В Иране опровергли информацию о переговорах с американской стороной
Четвертый ребенок, обман мошенников, Голливуд: как живет актер Ткаченко
Два из трех базирующихся в Персидском заливе тральщиков США переброшены
«Неизбежно»: в РФПИ спрогнозировали действия ЕС по отношению к России
Один из российских аэропортов ввел ограничения на полеты
Названы стройматериалы, которые подорожают в 2026 году
В Индии задержали украинцев из-за «террористических» подозрений
Живущие на Кубе россияне рассказали о коллапсе и жестких условиях в стране
В Европе опять раскол: Бельгия умоляет о диалоге с РФ — как ответит Москва
Тревожникам и паникерам могут запретить заключать контракт при мобилизации
Дальше
Самое популярное
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.