Умер московский адвокат и правозащитник Юрий Костанов Московский адвокат и правозащитник Юрий Костанов умер на 85-ом году жизни

Адвокат и правозащитник Юрий Костанов умер на 85 году жизни в Москве, сообщили в Федеральной палате адвокатов России. Причины его смерти не приводятся.

Костанов родился в 1941 году в Тбилиси и за всю свою карьеру работал следователем, прокурором и возглавлял управление юстиции Москвы. После он стал адвокатом и правозащитником, участвовал в ряде резонансных дел и был автором юридических учебников и сборника судебных речей.

Костанов был причастен к нескольким громким судебным процессам, включая оправдательные решения по ряду дел. За свою деятельность он был награжден рядом профессиональных наград и премий в сфере права и адвокатуры.

Ранее сообщалось, что ушел из жизни заслуженный артист России Николай Соловьев, ему было 66 лет. За годы карьеры он сыграл свыше 70 ролей. Среди его наиболее известных работ — «Морские дьяволы. Рубежи Родины» и «Улицы разбитых фонарей — 16».

До этого умер украинский актер Владимир Комаров, известный по юмористической телепередаче «Маски-шоу». Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Церемония прощания состоится 1 апреля. Комаров родился 29 февраля 1964 года в Кировоградской области, вскоре семья переехала в Одессу. Еще в школе он увлекся пантомимой и решил связать жизнь со сценой.