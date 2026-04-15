Дом Элвиса Пресли, жена — экс-солистка «Миража»: как живет Илья Ковальчук

Илье Ковальчуку исполнилось 43 года. Каких спортивных успехов добился хоккеист, как познакомился с женой, бывшей солисткой группы «Мираж» Николь Амбразайтис, чем занимается сейчас — в материале NEWS.ru.

Каких успехов добился хоккеист Ковальчук в карьере

Ковальчук родился 15 апреля 1983 года в городе Калинин (нынешнее название — Тверь). Ребенок рос в спортивной семье — отец Валерий был тренером по баскетболу. Мать Ковальчука Любовь работала в городской поликлинике. Будущего хоккеиста назвали в честь богатыря Ильи Муромца. В возрасте четырех лет Ковальчук начал заниматься спортом в секции общей физической подготовки. Спустя год он стал играть в хоккей под руководством друга семьи, тренера Виктора Жукова.

Ковальчук-старший возил сына на тренировки в Москву из Твери. Илья быстро прогрессировал и выделялся на фоне сверстников. Сначала родители перевели его в спортивный интернат. Когда подростку было 15 лет, его зачислили в школу олимпийского резерва в Москве, откуда он попал в «Спартак».

В 1999 году Ковальчук дебютировал в составе красно-белых на профессиональном уровне. Он быстро стал одним из лидеров команды. Большую часть карьеры Илья провел в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В 2001-м он был выбран клубом «Атланта Трэшерз» на драфте под общим первым номером. За эту команду Ковальчук выступал до 2010 года. Хоккеист также выступал за «Нью-Джерси Девилз» (2010–2013), «Лос-Анджелес Кингз» (2018-2019) и «Вашингтон Кэпиталз» (2020). Лучшим заокеанским достижением Ковальчука стал выход в финал Кубка Стэнли в 2012-м.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) нападающий выиграл три Кубка Гагарина: дважды в составе СКА и один раз — в «Авангарде». В 2021-м он покинул омскую команду и приостановил карьеру. В 2023-м 40-летний Ковальчук вернулся в «Спартак» спустя 22 года и подписал контракт до конца сезона.

Как хоккеист Ковальчук стал героем финала ЧМ-2008 против Канады

Ковальчук завоевал в составе национальной сборной золотые медали на двух чемпионатах мира (2008, 2009) и Олимпийских играх (2018). Одним из ярких моментов в карьере хоккеиста стала победа над канадцами в 2008 году. По ходу турнира Ковальчук не забивал до финальной встречи и получал порцию критики от болельщиков.

В матче против Швеции защитник Даглас Мюррей грубо атаковал Алексея Морозова, который после удара в голову покинул площадку. Ковальчук вступился за партнера по команде и заработал матч-штраф за драку. В поединке со Швейцарией форварда удалили до конца встречи. Он пропустил полуфинал с Финляндией из-за дисквалификации.

После второго периода в финальном матче против Канады россияне уступали со счетом 2:4. Первым точным броском Ковальчук перевел игру в овертайм, а вторым помог сборной России завоевать золото на чемпионатах мира впервые за 15 лет.

«Накануне финала я оказался под жестким давлением журналистов и экспертов, которые твердили, что включать в состав Ковальчука нецелесообразно. Мол, у него абсолютно не идет игра, ни одной шайбы на турнире не забросил, еще и два матч-штрафа схватил... Я в Ковальчуке не сомневался. Он великолепный хоккеист, прирожденный бомбардир, обладает мощнейшим кистевым броском. Если бы не выпустил его в финале, с моей стороны это было бы предательство», — рассказывал тогдашний главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

Хоккейный наставник Владимир Плющев в разговоре с NEWS.ru назвал Ковальчука самым ярким хоккеистом, с которым он работал.

«У меня все ребята были талантливыми, поэтому они неоднократно становились победителями молодежных чемпионатов мира. Если говорить о наиболее ярких игроках, то это Илья Ковальчук. Он у меня с 16 лет, когда я набирал сборную 1983 года», — сказал Плющев.

Российский хоккеист Илья Ковальчук (в центре) после победного гола в матче чемпионата мира 2008 года между сборными Канады и России Фото: Игорь Золотарев/РИА Новости

Что известно о личной жизни хоккеиста Ковальчука

Ковальчук увидел по телевизору выступление солистки группы «Мираж» Николь Амбразайтис. Хоккеист решил, что обязательно с ней познакомится. Илья сразу понравился девушке: она высоко оценила его уверенность в себе в сочетании с хорошим воспитанием и скромностью. В 2005 году у пары появилась на свет дочь Каролина, а летом 2007-го Ковальчук и Амбразайтис сыграли свадьбу. Два года спустя у супругов родился сын Филипп, в 2010-м — сын Артем, а в 2015 году — дочь Ева.

Супруга Ковальчука активно занимается спортом и участвует в конкурсах бодибилдеров. В 2023 году она покорила Эльбрус, а в мае 2025-го стала второй женщиной в России и третьей в мире, покорившей все 14 великих восьмитысячников.

«Это сверхнагрузки, я даже представить себе такое не могу. Был несколько раз в горах, где высота всего 3,5 километра, и то мне было плохо. Я ночью просыпался от того, что нечем дышать. Но организм Николь хорошо переносит высоту, она быстро акклиматизируется», — говорил Илья о супруге.

Ковальчук владеет апартаментами в Майами площадью 350 кв. м, где семья отдыхает летом. По соседству находится дом хоккеиста Павла Буре. В 2010-м Ковальчук купил особняк в Нью-Джерси, а после его продажи — недвижимость в элитном районе Беверли-Хиллз. Предыдущими хозяевами дома были певцы Элвис Пресли и Фрэнк Синатра, бывший президент США Ричард Никсон и актриса Дженнифер Энистон. У хоккеиста также есть квартира в Санкт-Петербурге и просторный дом в Подмосковье.

Президент России Владимир Путин вручает Орден Дружбы хоккеисту, чемпиону зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Илье Ковальчуку Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Чем хоккеист Ковальчук занимается сейчас

18 октября 2021 года Ковальчук был назначен генеральным менеджером сборной России на Олимпийских играх в Пекине. Тогда национальная команда завоевала серебро, уступив в финале Финляндии.

Осенью 2025 года Ковальчук участвовал в третьем сезоне шоу «Титаны», а через месяц объявил о завершении спортивной карьеры. Он отметил, что не покидает хоккей окончательно и будет делиться опытом с молодежью.

Ковальчук обожает рыбалку и теннис. Он также коллекционирует дорогие машины. У хоккеиста большой личный автопарк — он особенно гордится покупками Bentley GT Continental и Lamborghini Gallardo. Спортсмен предпочитает слушать разную музыку, любит рэп. Его любимые исполнители — Эминем и Снуп Догг.

Кроме того, Ковальчук снимался в кино — он исполнил роль Октября в комедии «12 месяцев». В фильме «Чемпионы» о достижениях российских спортсменов хоккеиста сыграл актер Алексей Чадов.

Во время зимних Олимпийских игр — 2026 в Италии Ковальчук в паре с комментатором Денисом Казанским работал на полуфинальном матче хоккейного турнира США — Словакия.

