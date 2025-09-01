День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 16:14

Тренер Плющев назвал самого яркого хоккеиста, с которым работал

Тренер Плющев назвал Ковальчука самым талантливым хоккеистом

Владимир Плющев Владимир Плющев Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Хоккейный тренер Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом NEWS.ru назвал олимпийского чемпиона Илью Ковальчука самым ярким хоккеистом, с которым он работал. При этом специалист отметил, что все, кто тренировались под его началом — талантливые.

У меня ребята все были талантливыми, поэтому они неоднократно становились победителями молодежных чемпионатов мира. Если говорить о наиболее ярких, это Илья Ковальчук. Он у меня с 16 лет, когда я набирал сборную 1983 года, — сказал Плющев.

Ранее Ковальчук заявлял, что закончил профессиональную карьеру. По его словам, хоккей при этом не уйдет из его жизни. Он подчеркнул, что занимается этим видом спорта каждый день, даже чаще, чем когда был профессиональным игроком.

Последним хоккейным клубом олимпийского чемпиона был «Спартак», за который он играл с декабря 2023 года по март 2024 года. В 2008 и 2009 годах Ковальчук был чемпионом мира. На Олимпиаде-2018 его признали лучшим снайпером турнира.

До этого Плющев заявлял, что российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сам в состоянии решить, когда ему завершать спортивную карьеру. Он также отметил, что россиянин — физически сильный и одаренный человек.

КХЛ
хоккей
Илья Ковальчук
Владимир Плющев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лжеброкеры из Санкт-Петербурга получили сроки за хищения 78 млн рублей
Назван топ-5 признаков взломанного аккаунта
Россиянам рассказали, чем опасна краснуха для новорожденного
Стало известно о состоянии ребенка, которого бросили в унитазе после родов
Помощник Путина высказался о повышении уровня переговоров России и Украины
Ушаков ответил на вопрос о встрече Зеленского с Путиным и Трампом
Путин поделился итогами встречи с Трампом с зарубежными коллегами
Диетолог объяснила влияние школьного питания на здоровье детей
Путин попросил Пезешкиана передать послание верховному лидеру Ирана
Украина стала темой обсуждений на саммите ШОС
Москвичам раскрыли, смогут ли они полюбоваться лунным затмением 7 сентября
Политолог подвел итоги саммита ШОС с Путиным
Идеальное сочетание: рецепт баклажанной икры с фундуком
В Минфине объяснили фразу Силуанова «а я вообще ни за что не плачу»
Путин сообщил о росте товарооборота с Ираном
Как в ресторане: рецепт яблочного конфитюра с макадамией
Плющев призвал не превращать хоккей в фигурное катание
Раскрыты серьезные для ВСУ последствия нехватки ракет на комплексы Patriot
В небе над США столкнулись два самолета: сколько погибших, как это было
Президент Ирана лично проследит, чтобы партнерству с РФ ничего не мешало
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке
Общество

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.