Тренер Плющев назвал самого яркого хоккеиста, с которым работал

Хоккейный тренер Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом NEWS.ru назвал олимпийского чемпиона Илью Ковальчука самым ярким хоккеистом, с которым он работал. При этом специалист отметил, что все, кто тренировались под его началом — талантливые.

У меня ребята все были талантливыми, поэтому они неоднократно становились победителями молодежных чемпионатов мира. Если говорить о наиболее ярких, это Илья Ковальчук. Он у меня с 16 лет, когда я набирал сборную 1983 года, — сказал Плющев.

Ранее Ковальчук заявлял, что закончил профессиональную карьеру. По его словам, хоккей при этом не уйдет из его жизни. Он подчеркнул, что занимается этим видом спорта каждый день, даже чаще, чем когда был профессиональным игроком.

Последним хоккейным клубом олимпийского чемпиона был «Спартак», за который он играл с декабря 2023 года по март 2024 года. В 2008 и 2009 годах Ковальчук был чемпионом мира. На Олимпиаде-2018 его признали лучшим снайпером турнира.

До этого Плющев заявлял, что российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сам в состоянии решить, когда ему завершать спортивную карьеру. Он также отметил, что россиянин — физически сильный и одаренный человек.