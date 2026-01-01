Бастрыкин взял под контроль расследование драки со стрельбой в Подольске Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела со стрельбой в Подольске

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела в Подольске, сообщили на сайте ведомства. Речь идет о массовой драке с применением огнестрельного оружия.

Глава ведомства Бастрыкин А. И. поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Яковлеву Я. А. доложить о ходе расследования уголовного дела, — сказано в сообщении.

Ранее после инцидента со стрельбой в Подольске за медицинской помощью обратились четыре человека, сообщили в ГУ МВД России по Московской области. По информации правоохранителей, были возбуждены уголовные дела по статьям о хулиганстве с применением оружия и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Перестрелка в Подольске произошла вечером 30 декабря. По информации журналистов, конфликт с применением травматического оружия разгорелся во дворе жилого дома. В полиции отметили, что на звуки, похожие на выстрелы, им пожаловались местные жители. Прибыв на место, сотрудники выяснили, что произошла ссора между двумя компаниями, в ходе которой один из участников открыл стрельбу из травматического пистолета.