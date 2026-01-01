Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 22:18

Бастрыкин взял под контроль расследование драки со стрельбой в Подольске

Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела со стрельбой в Подольске

Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела в Подольске, сообщили на сайте ведомства. Речь идет о массовой драке с применением огнестрельного оружия.

Глава ведомства Бастрыкин А. И. поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Яковлеву Я. А. доложить о ходе расследования уголовного дела, — сказано в сообщении.

Ранее после инцидента со стрельбой в Подольске за медицинской помощью обратились четыре человека, сообщили в ГУ МВД России по Московской области. По информации правоохранителей, были возбуждены уголовные дела по статьям о хулиганстве с применением оружия и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Перестрелка в Подольске произошла вечером 30 декабря. По информации журналистов, конфликт с применением травматического оружия разгорелся во дворе жилого дома. В полиции отметили, что на звуки, похожие на выстрелы, им пожаловались местные жители. Прибыв на место, сотрудники выяснили, что произошла ссора между двумя компаниями, в ходе которой один из участников открыл стрельбу из травматического пистолета.

СК РФ
Александр Бастрыкин
стрельба
расследования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Президент Финляндии высказался об отношениях с Россией
Бастрыкин взял под контроль расследование драки со стрельбой в Подольске
Бывший футболист «Спартака» скончался в реанимации
Российского хоккеиста признали лучшим новичком НХЛ в декабре
Российская армия ликвидировала командира батальона теробороны ВСУ
Следователи сделали важное заявление по теме атак ВСУ на Россию
Посольство запросило данные о пострадавших в пожаре в Швейцарии россиянах
Раскрыты страшные последствия протестов в Иране
В российском регионе БПЛА ВСУ повредили ЛЭП
Киев целенаправленно ударил по мирным гражданам в Херсонской области
Зеленский анонсировал важную встречу западных военных
Глава разведки одной страны принял Умерова
В Чехии сменили риторику в адрес Украины
В Кремле раскрыли, что сказал Сальдо Путину после атаки ВСУ на Хорлы
Раскрыты подробности об эвакуированных из Хорлов в Крым пациентах
В Петербурге ребенок чуть не лишился кисти из-за фейерверка
Более 20 человек пострадали при взрыве гранаты в новогоднюю ночь
Президент Швейцарии сделал первое заявление после пожара в Кран-Монтане
Россиянин пришел на концерт Rammstein и «поймал» лицом торт от барабанщика
Путин продлил особый порядок учета голосов «недружественных» акционеров
Дальше
Самое популярное
Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

Оливье больше не нужен — готовлю «Дамский каприз»: сытный и изысканный салат с курицей и черносливом
Общество

Оливье больше не нужен — готовлю «Дамский каприз»: сытный и изысканный салат с курицей и черносливом

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку
Семья и жизнь

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.