В центре Махачкалы произошла стрельба Двое получили ранения при перестрелке в Махачкале

Днем 7 марта в Махачкале на улице Юсупова произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека, сообщила пресс-служба МВД Дагестана. В полицию поступило сообщение из республиканского ортопедо-травматологического центра о двух пациентах с огнестрельными ранениями.

Во дворе многоквартирного дома по улице Юсупова неизвестные применили травматическое оружие в отношении двух местных жителей, после чего скрылись на автомобиле, — сказано в сообщении.

Позже в одном из дворов по улице Гамзата Цадасы нашли машину, на которой скрылись стрелявшие. Участников преступления удалось установить, сейчас ведется работа по их задержанию.

Ранее силовики доставили в отдел полиции 22 человека, в том числе 16 подростков, которые нарушили общественный порядок на фудкорте в торговом центре в Москве. Инцидент произошел в ТЦ «Саларис» в Коммунарке.

До этого в Ростовской области вынесли приговор мужчине, который осенью 2023 года открыл стрельбу по участнику СВО в парке Батайска. Араз Гусейнов признан виновным в покушении на убийство из хулиганских побуждений и приговорен к 10 годам колонии строгого режима.