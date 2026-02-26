Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 11:11

Появились неожиданные детали смерти мальчика, выпавшего из окна в Дагестане

Упавший с девятого этажа мальчик из Махачкалы мог поскользнуться

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Подросток, выпавший с девятого этажа в Махачкале, поскользнулся, сообщила пресс-служба прокуратуры Дагестана. Кроме того, ведомство проводит проверку о незаконной установке шлагбаума, препятствовавшего въезду скорой во двор дома.

По предварительным данным, 25 февраля 2026 года, 13-летний подросток, поскользнувшись, выпал из окна квартиры, — сказано в сообщении.

Мальчик выпал из окна 25 февраля. Он зацепился за ветки дерева, которые смягчили удар. После случившегося ребенка госпитализировали, однако медики не смогли спасти подростка.

Ранее в Санкт-Петербурге дворник поймал мальчика, выпавшего из окна седьмого этажа. Ребенок выжил, а мужчина получил переломы кисти и ребер. Их госпитализировали. Консьерж дома рассказал, что ребенок страдает заболеванием. Сразу после случившегося за ним прибежала мать.

Дворником, спасшим ребенка, оказался Хайрулло Ибадуллаев. Он поделился, что до сих пор пытается прийти в себя после падения ребенка из окна. Мужчина сообщил, что кричал ребенку, увидев его на карнизе.

дети
Дагестан
падения
Махачкала
окна
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это его наказало»: Мостовой о совмещении Карпина в «Динамо» и сборной РФ
«Президент держит руку на пульсе»: Песков о ситуации с дефицитом бюджета
В Алма-Ате отменено выступление олимпийского чемпиона
Двух жителей Карелии подозревают в краже ювелирных украшений в Петербурге
Адвокаты ответили, может ли мечта Сабурова вернуться в РФ стать реальностью
В Кремле пояснили позицию России по участию в Совете мира
Песков заявил о падении нефтегазовых доходов России
Краснодарская налоговая оказалась под прицелом после обысков у начальника
Курс рубля обрушился на фоне планов ужесточения бюджетного правила
Матвиенко поддержала сотрудничество театров Севастополя и Санкт-Петербурга
Украина лишилась одного из «величайших в мире дирижеров-интерпретаторов»
Попытка подозреваемого заложить бомбу под авто военного попала на видео
В Отрадном мужчина наступил на кота и чуть не раздавил его
Ребенок едва не умер из-за огромной оливки в желудке
Стало известно, в какие сроки пройдет праймериз «Единой России»
В Госдуме ответили, кто несет ответственность за буллинг в коллективе
Прохожие чудом спасли выпавшего из окна мальчика в Петербурге
Королевская семья Британии: новости, Эндрю отправили под домашний арест?
«Получают удовольствие»: Мостовой раскрыл секрет успеха «выскочки» РПЛ
Наступление ВС России на Харьков 26 февраля: сотня трупов, бои в Купянске
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю
Семья и жизнь

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.