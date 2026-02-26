Появились неожиданные детали смерти мальчика, выпавшего из окна в Дагестане Упавший с девятого этажа мальчик из Махачкалы мог поскользнуться

Подросток, выпавший с девятого этажа в Махачкале, поскользнулся, сообщила пресс-служба прокуратуры Дагестана. Кроме того, ведомство проводит проверку о незаконной установке шлагбаума, препятствовавшего въезду скорой во двор дома.

По предварительным данным, 25 февраля 2026 года, 13-летний подросток, поскользнувшись, выпал из окна квартиры, — сказано в сообщении.

Мальчик выпал из окна 25 февраля. Он зацепился за ветки дерева, которые смягчили удар. После случившегося ребенка госпитализировали, однако медики не смогли спасти подростка.

Ранее в Санкт-Петербурге дворник поймал мальчика, выпавшего из окна седьмого этажа. Ребенок выжил, а мужчина получил переломы кисти и ребер. Их госпитализировали. Консьерж дома рассказал, что ребенок страдает заболеванием. Сразу после случившегося за ним прибежала мать.

Дворником, спасшим ребенка, оказался Хайрулло Ибадуллаев. Он поделился, что до сих пор пытается прийти в себя после падения ребенка из окна. Мужчина сообщил, что кричал ребенку, увидев его на карнизе.