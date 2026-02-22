Дворник спас выпавшего с седьмого этажа мальчика от неминуемой гибели В Петербурге дворник поймал выпавшего из окна седьмого этажа мальчика

В Санкт-Петербурге дворник поймал выпавшего из окна седьмого этажа мальчика, пишет Telegram-канал 78.ru. По его информации, ребенок выжил, а мужчина получил переломы кисти и ребер. Оба сейчас находятся в больнице.

В материале говорится, что инцидент произошел на Петрозаводской улице. Мальчик играл возле открытого окна, когда его заметил дворник. Мужчина стал кричать ему, чтобы тот отошел, но ребенок сорвался и зацепился за карниз. В какой-то момент у мальчика кончились силы и он упал вниз. Дворник поймал его голыми руками.

Как пишет канал, консьерж дома рассказал, что ребенок страдает заболеванием. Сразу после случившегося за ним прибежала мать.

