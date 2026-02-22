Зимняя Олимпиада — 2026
22 февраля 2026 в 16:43

Дворник спас выпавшего с седьмого этажа мальчика от неминуемой гибели

В Петербурге дворник поймал выпавшего из окна седьмого этажа мальчика

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге дворник поймал выпавшего из окна седьмого этажа мальчика, пишет Telegram-канал 78.ru. По его информации, ребенок выжил, а мужчина получил переломы кисти и ребер. Оба сейчас находятся в больнице.

В материале говорится, что инцидент произошел на Петрозаводской улице. Мальчик играл возле открытого окна, когда его заметил дворник. Мужчина стал кричать ему, чтобы тот отошел, но ребенок сорвался и зацепился за карниз. В какой-то момент у мальчика кончились силы и он упал вниз. Дворник поймал его голыми руками.

Как пишет канал, консьерж дома рассказал, что ребенок страдает заболеванием. Сразу после случившегося за ним прибежала мать.

Ранее на балийском пляже Переренан российский турист спас тонущую собаку, бросившись в бушующий океан. Животное унесло течением во время прогулки. Пес обычно перебегал неглубокую речку, впадающую в океан рядом с пляжем. Однако в этот раз его буквально за считаные секунды затянуло в воду. Хозяин собаки и другие отдыхающие не решились прыгать за ней в волны.

