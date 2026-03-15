Лорак прокомментировала ссору с Киркоровым на шоу «Маска»

Лорак подтвердила, что не разговаривала с Киркоровым полгода после шоу «Маска»

Ани Лорак и Филипп Киркоров Ани Лорак и Филипп Киркоров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Каролина Куек (Ани Лорак) призналась, что полгода не общалась с народным артистом России Филиппом Киркоровым из-за его выбора в шоу «Маска», передает корреспондент NEWS.ru на Российской национальной музыкальной премии «Виктория». По словам артистки, поп-король предпочел Сивиль, что вызвало у нее неприятие.

Как отметила Лорак, ничья была бы корректным решением, так как все участники были талантливы. Однако Киркоров сделал выбор, и инцидент был улажен после того, как он прислал цветы и извинения.

Завершилось примирение ужином, сейчас отношения налажены. Лорак также подчеркнула, что ее «котик» до сих пор остается фаворитом программы «Маска».

Ранее актриса Екатерина Кабак призналась, что ни разу не поссорилась за время отношений с шоуменом Тимуром Родригезом. Пара начала отношения в 2023 году. Артистка подчеркнула, что иногда их взгляды расходятся.

До этого певец и экс-солист дуэта «Чай вдвоем» Стас Костюшкин признался, что с юмором относится к хейту в свой адрес. По словам артиста, он нередко становится объектом нападок из-за своей внешности и образа жизни, однако такое внимание вовсе не трогает его.

Ани Лорак
Филипп Киркоров
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
