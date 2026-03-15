Лорак прокомментировала ссору с Киркоровым на шоу «Маска» Лорак подтвердила, что не разговаривала с Киркоровым полгода после шоу «Маска»

Певица Каролина Куек (Ани Лорак) призналась, что полгода не общалась с народным артистом России Филиппом Киркоровым из-за его выбора в шоу «Маска», передает корреспондент NEWS.ru на Российской национальной музыкальной премии «Виктория». По словам артистки, поп-король предпочел Сивиль, что вызвало у нее неприятие.

Как отметила Лорак, ничья была бы корректным решением, так как все участники были талантливы. Однако Киркоров сделал выбор, и инцидент был улажен после того, как он прислал цветы и извинения.

Завершилось примирение ужином, сейчас отношения налажены. Лорак также подчеркнула, что ее «котик» до сих пор остается фаворитом программы «Маска».

