«Пчелы должны нести мед»: Ани Лорак поддержала проект против фонограмм

Певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) на мероприятия Big Love Show 2026 положительно оценила инициативу депутатов Госдумы об обязательном выступлении артистов вживую, сообщил корреспондент NEWS.ru. Исполнительница подчеркнула, что всегда выступает без фонограммы. По ее мнению, исключений быть не должно.

Артист должен петь, что тут обсуждать. Также, как пчелы должны нести мед. К тому же, в случае принятия закона будет понятно, кто заслуженно ест свой хлеб, — пояснила Лорак.

