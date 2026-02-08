Зимняя Олимпиада — 2026
08 февраля 2026 в 05:40

«Пчелы должны нести мед»: Ани Лорак поддержала проект против фонограмм

Ани Лорак позитивно отнеслась к инициативе ГД о выступлении артистов вживую

Ани Лорак Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) на мероприятия Big Love Show 2026 положительно оценила инициативу депутатов Госдумы об обязательном выступлении артистов вживую, сообщил корреспондент NEWS.ru. Исполнительница подчеркнула, что всегда выступает без фонограммы. По ее мнению, исключений быть не должно.

Артист должен петь, что тут обсуждать. Также, как пчелы должны нести мед. К тому же, в случае принятия закона будет понятно, кто заслуженно ест свой хлеб, — пояснила Лорак.

Ранее стало известно, что певец Дима Билан продолжит экспериментировать с искусственным интеллектом в творчестве, несмотря на споры вокруг этой технологии. По мнению музыканта, который ранее записал песню «Границы» с ИИ-певицей Снегурочкой, это лишь инструмент, который стал доступен широкой публике, и от него уже никуда не деться.

До этого телеведущая и актриса Ольга Бузова перед началом Big Love Show 2026 заявила, что не разделяет мнения, выраженного в поговорке «с милым рай и в шалаше», заявив, что у мужчины должна быть финансовая подушка. По ее словам, она привыкла к комфорту и в −30 не хочет оказаться «в шалаше».

