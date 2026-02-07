Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 21:10

«Я замерзну»: Бузова ответила на популярную поговорку о рае в шалаше

Бузова заявила, что привыкла к комфорту и не хочет жить в стесненных условиях

Ольга Бузова Ольга Бузова Фото: NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Певица Ольга Бузова перед началом Big Love Show 2026 заявила, что не разделяет мнения, выраженного в поговорке «с милым рай и в шалаше», заявив, что у мужчины должна быть финансовая подушка. По ее словам, она привыкла к комфорту и в −30 не хочет оказаться «в шалаше», передает корреспондент NEWS.ru.

Как мы будем в −30 жить в шалаше? Вы смотрите, какие морозы сейчас. Я замерзну. Как я буду выступать? Я заболею, — сообщила она.

В качестве примера она заявила, что сейчас оказалась без машины и ей очень некомфортно в морозы бегать и ловить такси. По ее словам, ей пришлось начать носить шарф и шапку.

Если это «шалаш», то мне такой шалаш не нужен. Я привыкла спуститься в паркинг с мокрой головой, сесть в свою машину, — резюмировала она.

Ранее Ольга Бузова призналась, что в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым сталкивалась с абьюзом. Она рассказала, что экс-супруг проявлял чрезмерную ревность и перекладывал на нее ответственность за свои неудачи в спортивной карьере, не мог сосредоточиться, если девушка была на гастролях. Тарасов призывал ее закончить с карьерой на ТВ «ради семьи». Помимо того, Бузова подчеркнула, что с ее стороны никогда не было поводов для ревности.

Ольга Бузова
Россия
шоу-бизнес
поговорки
Александр Чеков
А. Чеков
Сергей Петров
С. Петров
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ атаковали Брянскую область ракетами «Нептун» и HIMARS
Силы ПВО оставили без «крыльев» 10 украинских беспилотников
Mercedes с водителем и пассажиром рухнул с моста в Москве
Допинг Валиевой, гибель саночника, золото пополам: скандалы зимних олимпиад
Во Франции провалился амбициозный проект по производству еды из насекомых
Мать Гуменника обнадежила фанатов на фоне проблем с его короткой программой
Билан рассказал, как относится к ИИ в своем творчестве
«Не хочу рисковать»: Билан объяснил, почему приехал на шоу с охраной
Небольшая зарплата, рождение сына, мнение об СВО: как живет Александр Якин
Российским спортсменам могут открыть дорогу на международную арену
Целый город на западе Украины остался без тепла и воды
Врачи достали из ребенка ложку длиной 14 см
Угроза со стороны США заставила Фареры отложить мечту о независимости
Бузова рассказала о любви с первого взгляда
«Я замерзну»: Бузова ответила на популярную поговорку о рае в шалаше
«Шугалей», исповедь Пригожина, сын: как живет актер Кирилл Полухин
Жительница ЛНР родила ребенка в уличном туалете и бросила в выгребной яме
Учитель перепутал школьника с собакой и взял на удушающий
В Греции молодые люди закидали полицию «коктейлями Молотова»
Женщина выпала из авто во время ДТП и погибла
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.