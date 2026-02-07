«Я замерзну»: Бузова ответила на популярную поговорку о рае в шалаше Бузова заявила, что привыкла к комфорту и не хочет жить в стесненных условиях

Певица Ольга Бузова перед началом Big Love Show 2026 заявила, что не разделяет мнения, выраженного в поговорке «с милым рай и в шалаше», заявив, что у мужчины должна быть финансовая подушка. По ее словам, она привыкла к комфорту и в −30 не хочет оказаться «в шалаше», передает корреспондент NEWS.ru.

Как мы будем в −30 жить в шалаше? Вы смотрите, какие морозы сейчас. Я замерзну. Как я буду выступать? Я заболею, — сообщила она.

В качестве примера она заявила, что сейчас оказалась без машины и ей очень некомфортно в морозы бегать и ловить такси. По ее словам, ей пришлось начать носить шарф и шапку.

Если это «шалаш», то мне такой шалаш не нужен. Я привыкла спуститься в паркинг с мокрой головой, сесть в свою машину, — резюмировала она.

Ранее Ольга Бузова призналась, что в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым сталкивалась с абьюзом. Она рассказала, что экс-супруг проявлял чрезмерную ревность и перекладывал на нее ответственность за свои неудачи в спортивной карьере, не мог сосредоточиться, если девушка была на гастролях. Тарасов призывал ее закончить с карьерой на ТВ «ради семьи». Помимо того, Бузова подчеркнула, что с ее стороны никогда не было поводов для ревности.