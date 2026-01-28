Бузова рассказала об абьюзе со стороны Тарасова Ольга Бузова рассказала, что Дмитрий Тарасов винил ее в своих неудачах на поле

Певица Ольга Бузова призналась, что в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым сталкивалась с абьюзом. В интервью журналистке Лауре Джугелии на YouTube она рассказала, что экс-супруг проявлял чрезмерную ревность и перекладывал на нее ответственность за свои неудачи в спортивной карьере.

Он не мог выходить на поле, если я была где-то. Если плохая игра, значит, я была виновата. Он не мог сосредоточиться, если я была на гастролях. Ну там много ситуаций было, — поделилась Бузова.

Телеведущая также отметила, что Тарасов призывал ее закончить с карьерой на ТВ «ради семьи». Помимо этого, Бузова подчеркнула, что с ее стороны никогда не было поводов для ревности.

В 2012 году Бузова и Тарасов заключили брак, который продлился четыре года. После этого их союз распался. По словам певицы, причиной развода стала измена супруга.

Ранее артистка заявила, что простила бывшего супруга и не собирается избавляться от совместных фотографий. Несмотря на непростые переживания в прошлом, сейчас Ольга говорит, что ее это не трогает и она благодарна за все хорошее. Бузова подчеркнула, что вспоминает только приятные моменты.