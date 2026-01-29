Тарасов ответил Бузовой после обвинений в абьюзе Тарасов опроверг слова Бузовой об абьюзе в браке с его стороны

Футболист и бывший супруг певицы Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов в саркастичной форме опроверг ее слова о том, что она подвергалась абьюзу с его стороны в их браке, об этом он написал в своем Telegram-канале. Артистка ранее рассказала, что спортсмен запрещал ей выходить на сцену и работать на телевидении.

Через 10 лет вскроются подробности, что я держал Ольгу на чердаке связанной, а когда не забивал гол, вообще на улице неделю жила, — написал Тарасов.

В 2012 году Бузова и Тарасов связали себя узами брака, но их семейная жизнь продлилась всего четыре года. После этого последовал развод. По признанию певицы, главной причиной разрыва отношений стала измена со стороны мужа.

Ранее артистка рассказала, что бывший супруг проявлял чрезмерную ревность и перекладывал на нее ответственность за свои неудачи в спортивной карьере. Бузова отметила, что с ее стороны никогда не было поводов для ревности.

До этого Тарасов вызвал бурное обсуждение в интернете из-за своего расслабленного образа. Пользователи соцсетей заметили, что спортсмен, гуляя по центру Москвы с семьей, находился не в лучшей форме. В комментариях россияне выразили свое мнение о его внешнем виде, отметив, что спортсмен «стал похож на бомжа».